冬奧／張天將大雪中滑雪順利完賽 總排36名寫台灣紀錄

台灣年僅20歲滑雪好手張天將在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽，以2分22秒85、名列36名，是台灣38年在冬奧此項目完賽第1人。（中華奧會提供/中央社）

儘管大雪讓比賽難度大增，台灣年僅20歲滑雪好手張天將仍成功在米蘭科爾蒂納冬季奧運 男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽，以2分22秒85名列36名完賽，還是台灣38年來在冬奧 此項目完賽第1人。

米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽當天一早就開始下大雪，雪勢與冰面變化也讓比賽難度激增，96名參賽選手第1趟就有57人未能完成，淘汰率超過5成。

張天將首趟以1分11秒56完賽，第2趟則以1分11秒29達陣，總成績2分22秒85、排名36，他也成為繼陳東榮在1988年卡加利冬季奧運後，台灣在男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽完賽首人。

張天將透露，出發前看到很多好手都未能完賽，他心裡也有些緊張，只能盡力把能做的做到最好；幸好完成第1趟後雪勢停止，讓他的第2趟壓力減輕不少，「真的很累，但我知道一定要撐住，不只是用表現回饋一直以來支持著我、在場邊替我加油的家人，也是讓小時候的自己感到驕傲。」

10歲開始滑雪的張天將透露，剛開始接觸這項運動只是單純覺得好玩，直到16、17歲才開始有成為國家隊目標，卻從來沒想過能進到奧運殿堂。

如今，張天將不僅成功如願，甚至首度參加奧運就順利完賽，讓他覺得不可思議也很開心，更希望能以此激勵其他小朋友，「就算來自小地方，也有機會站上奧運舞台，一切都有可能。」