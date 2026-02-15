冬奧／對手下跪致意 布里尼奧內成女子高山滑雪雙冠王

35歲義大利老將費代麗卡·布里尼奧內(中)奪金，連對手都折服。(新華社)

位於科爾蒂納丹佩佐的托法納高山滑雪中心15日陷入歡樂的海洋，35歲的義大利 老將費代麗卡·布里尼奧內繼摘取女子超級大回轉冠軍後，戴著她的專屬老虎頭盔再顯神威，在女子大回轉比賽中猶如「下山猛虎」般為東道主再添一金，個人加冕本屆冬奧 會的「雙冠王」。

在大風的「加持」下，托法納高山滑雪中心碧空如洗，一掃前一日的大雪紛飛。布里尼奧內憑藉第一輪比賽的絕對領先優勢，在兩輪比賽後以2分13秒50的成績拿下自己在家門口的第二金。

在12日的女子超級大回轉決賽中，布里尼奧內已為東道主斬獲本屆冬奧會的高山滑雪首金，那也是她職業生涯的首枚奧運 金牌。

三天之內兩度登頂，用實力書寫傳奇的布里尼奧內顯得特別激動。「這太瘋狂了，真是難以置信。我在衝過終點線的時候還在想，不知道是不是足夠快。然後我聽到了觀眾的歡呼聲，轉過身去看大屏幕，‘第一’！」

衛冕冠軍瑞典人莎拉·赫克托與挪威選手西婭·露易絲·斯特耶內松以2分14秒12的成績並列亞軍，她倆率先完賽後在終點等候區目睹布里尼奧內風馳電掣衝線後，心悅誠服地遠遠向她下跪致意，隨後相擁慶祝。看台上歡呼與掌聲此起彼伏，布里尼奧內的親友團身著印有老虎圖案的服裝，在場邊載歌載舞，共同見證這一歷史時刻。

「我非常尊重莎拉和西婭，我們彼此之間互相尊重，她們都是非常棒的女孩，運動員之間確實存在競爭，但我們沒有過度競爭。我一直努力做一個善良的人，做真實的自己，也許這就是她們向我致意的原因吧。」布里尼奧內此前曾因嚴重腿部骨折休戰長達十個月，在科爾蒂納成就高山滑雪歷史上最年長的女子奧運冠軍。