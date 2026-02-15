我的頻道

冬奧／雪聯：未削減谷愛凌訓練次數 她已獲額外測試邀請

新華社義大利利維尼奧15日電
谷愛凌認為國際雪聯訓練安排對兼項選手不公平。(新華社)
谷愛凌認為國際雪聯訓練安排對兼項選手不公平。(新華社)

針對谷愛凌認為國際雪聯訓練安排對兼項選手不公平的「吐槽」，國際雪聯15日向新華社記者表示，首先，他們並未削減運動員的訓練機會；另外，谷愛凌已被邀請參加15日的U型場地技巧測試訓練。

14日晉級米蘭冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽後，身兼坡面障礙技巧、大跳台、U型場地技巧三項的谷愛凌表示，由於大跳台項目決賽時間與U型場地技巧的首個訓練日完全重合，這讓她被迫損失訓練時間。

北京冬奧會上獲得兩金一銀的谷愛凌說，每名參加U型場地技巧比賽的運動員總共有9小時訓練時間，分為3次公開訓練。因為日程重疊，她將損失三分之一的訓練時長。谷愛凌曾就相關問題和國際雪聯溝通，希望獲得單獨訓練機會，或和單板滑雪運動員一起訓練，但被國際雪聯拒絕了。

對於谷愛凌認為如此安排有失公平的看法，國際雪聯傳播總監布魯諾·薩西在15日早晨回覆了新華社記者的郵件採訪。

「作為背景信息，我們希望強調，我們在資格賽前共安排了3場訓練，這一數量顯著多於我們在世界盃賽事中通常安排的兩場訓練。我們提及這一點，是為了說明國際雪聯並未削減運動員的訓練機會——恰恰相反（是增加了）。」他在郵件中說。

薩西還表示，作為該項目最有代表性的運動員之一，谷愛凌已被選中參加15日單獨舉行、時長為一小時的U型場地技巧測試訓練。這次訓練是資格賽前的3場訓練之外的額外安排。

「該測試共邀請5名男子和5名女子運動員參加。入選依據是其擁有能就場地建造、形狀以及可滑行性能提供建設性反饋的能力。」他在郵件中說。

另外，對於谷愛凌所述，在本屆冬奧會和北京冬奧會上她都遭遇了密集賽程和訓練安排衝突造成的困擾。薩西也代表國際雪聯給出了官方解釋：「奧運會競賽日程的制定是一項複雜工作，需要國際奧委會與各單項國際體育聯合會開展廣泛合作。我們已盡最大努力，為國際雪聯所管轄的眾多項目中的運動員安排盡可能理想的訓練和比賽日程。」

「但正如本屆賽事已經呈現的情況，對於選擇參加多個分項和（或）多個項目的運動員而言，賽程衝突有時可能難以避免。」

谷愛凌 北京冬奧 米蘭冬奧

