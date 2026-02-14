冬奧／滑雪好手布拉滕轉籍巴西 勇奪拉美史上首金

我的頻道

中央社／波密歐14日電
巴西選手布拉滕（中）14日在冬奧拿下男子滑雪大曲道項目金牌。(美聯社)
出生挪威後來轉籍巴西的布拉滕（Lucas Pinheiro Braathen），今天在冬奧拿下男子滑雪大曲道項目金牌，這是拉丁美洲史上首面冬奧金牌，他表示轉籍巴西的劇烈改變十分關鍵。

法新社報導，代表巴西出賽的布拉滕今天在阿爾卑斯式滑雪男子大曲道項目中，擊敗瑞士好手奧德馬特（Marco Odermatt），首開拉丁美洲選手在冬奧奪金的紀錄。

母親是巴西人的布拉滕，因為與挪威滑雪總會不合，在2023至2024賽季離開世界盃巡迴賽，並於2024年10月以巴西選手身分回歸賽場。

出生挪威、披著巴西國旗的布拉滕說：「這是一個很難理解的時刻，儘管答案很清楚，你已是正式的奧運金牌得主。」

布拉滕表示，「能夠活在這個夢想成真的時刻，依然如此不可思議。」

布拉滕認為，他所作的「重大改變」是「絕對必要」，他希望能啟發巴西人，鼓勵大家「勇於成為你所能成為的人」。

布拉滕補充說，在冬奧場地的群山間聽見巴西國歌，令他「無比自豪」，這象徵著從母親祖國所獲得的「無條件支持與愛」。

布拉滕今天第一趟表現非常優異，也為最終勝利奠定基礎，唯一距他1秒以內的只有奧德馬特，但也有相當巨大的0.95秒。

奧德馬特知道第一趟差距之大，除非對手自己搞砸，否則很難有機會追回，不過他還是努力奮戰。他在賽後表示，「非常開心」能以1面銀牌，搭配超級大曲道的銅牌，還有差一點奪牌的滑降項目，為自己奧運之旅畫下句點。

男子大曲道的銅牌得主是梅亞爾（Loic Meillard），他與奧德馬特搭檔為瑞士奪下團體銀牌，這個綜合項目本屆首次納入奧運，奧德馬特負責滑降，梅亞爾則是主攻曲道。

