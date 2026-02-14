冬奧／谷愛淩、劉夢婷 晉級自由式滑雪女子大跳台決賽

谷愛凌14日在米蘭冬奧會女子自由大跳台賽中晉級決賽。圖為谷愛凌比賽中的多重曝光照片。(新華社)

在14日進行的米蘭冬奧 會自由式滑雪女子大跳台資格賽中，衛冕冠軍、中國隊選手谷愛凌 和隊友劉夢婷晉級決賽。

谷愛凌當晚第一個出場，首輪她的A組動作是右轉起跳1440抓板，落地成功，得到86.00分。第二跳她嘗試B組動作左轉起跳1080抓板，但落地摔倒，僅得到20.75分。第三輪動作與第二輪相同，她順利完成，得到84.75分。

根據規則，資格賽三跳中取不同起跳方向的兩跳最好成績總和，排名前12的選手晉級決賽。最終谷愛凌在27名選手中以總分170.75分排名第二，劉夢婷以160.00分排名第九，兩人均順利晉級。另一名中國選手楊如意得到136.75分，位居第16，無緣決賽。

在當晚的資格賽中，加拿大 選手奧爾德姆以171.75分排名第一晉級。

谷愛凌在賽後表示，這是她四年來第一次參加大跳台國際比賽。「雖然四年沒賽過，但是我是一個不怕上場的人。我沒有想獎牌或獎牌的顏色，想的是如何把動作展現出來。我沒有什麼壓力，有機會就敢上場。」

谷愛凌表示，由於接下來的比賽在晚間進行，自己正在調整狀態，對於決賽自己將繼續努力。

自由式滑雪女子大跳台決賽將於16日晚在利維尼奧雪上公園舉行。