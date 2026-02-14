我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

新華社義大利博爾米奧14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西選手布羅森(Lucas Pinheiro Braathen)14日在米蘭冬奧會高山滑雪男子大曲道比賽中摘金，成為史上首位獲得冬奧會獎牌的南美洲選手。(新華社)
巴西選手布羅森(Lucas Pinheiro Braathen)14日在米蘭冬奧會高山滑雪男子大曲道比賽中摘金，成為史上首位獲得冬奧會獎牌的南美洲選手。(新華社)

巴西選手布羅森(Lucas Pinheiro Braathen)14日在米蘭冬奧會高山滑雪男子大曲道比賽中摘金，成為史上首位獲得冬奧會獎牌的南美洲選手。中國選手劉校辰順利完賽，排名第58位。

布羅森2000年出生於挪威奧斯陸，父親是挪威人，母親是巴西人。2023年之前，布羅森一直代表挪威隊參賽，但他在2023年底賽季開始前宣布退役，又在2024年3月宣布復出，並開始代表巴西隊參賽。

大曲道項目由兩輪比賽組成，選手兩輪用時相加為總成績。布羅森首輪第一個出場並滑出1分13秒92，領先排在第二的衛冕冠軍、瑞士選手奧德馬特近1秒。

第二輪前，降雪天氣突襲，多名選手沒有完賽。布羅森也滑得比較驚險，單輪成績僅排第11，但已足以保持優勢。在確認自己穩獲金牌後，25歲的布羅森躺倒在了雪地上。

「我現在都不知道如何用語言描述這一切。」頒獎儀式後，布羅森接受採訪時一直撫摸自己的金牌。這名曾經夢想成為足球運動員的巴西選手說，他並不認為自己會給巴西滑雪帶來巨大改變，只希望激勵更多人勇敢選擇想要走的路。

「我現在感受到的是，我心裡有一顆永恆閃耀的太陽。是那束光芒照耀著我，讓我今天成為了奧運冠軍。我也真心希望這束光可以照耀其他人，激勵他們堅定地去做自己。」他說。

當天有12名選手因摔倒等失誤未能完賽，首次參加冬奧會的中國選手劉校辰順利完成兩輪滑行，排第58位。中國香港隊的翁厚全排第68位。

「第一輪滑得比較保守，但賽道沒有我想像中難，第二輪上來第一個坡有點失誤，但心態反而放開了，後面就是拼了。」劉校辰賽後說，「高山滑雪運動員就是要適應各種環境，不管大風、下雨，都要去適應。」

劉校辰說，國際大賽對中國選手最大的挑戰是對「冰狀雪」的適應。他透露，這個雪季，國家隊首次實現了在國內雪場滑上「冰狀雪」，對提升競技水準有很大幫助。

劉校辰還將參加16日的男子回轉比賽。

世報陪您半世紀

巴西 米蘭冬奧 挪威

上一則

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

下一則

冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅

延伸閱讀

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握
米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套
冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00

超人氣

更多 >
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人