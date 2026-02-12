堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手冬奧失格

烏克蘭選手赫拉斯克維奇堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，今天遭到取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會參賽資格。(美聯社)

烏克蘭 俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，被主辦單位禁止後仍拒絕妥協，今天遭到取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運 會參賽資格。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）在聲明中表示，赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）「因拒絕遵守國際奧會運動員言論表達準則，不得參加2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會」。

路透報導，赫拉斯克維奇表示，他因配戴印有自從2022年俄羅斯侵略以來命喪這場衝突烏克蘭運動員圖像的頭盔，今天失去參賽資格。

赫拉斯克維奇一早在滑雪場地與國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）會面後，被告知遭到取消資格。他的團隊表示，將就此一裁定向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴。

俯臥式雪橇賽事將於今天稍晚展開。

這位男子俯臥式雪橇獎牌熱門人選在去年世界錦標賽獲得第4名，日前戴著這頂頭盔進行正式訓練，被國際奧會告知禁止這樣參賽。赫拉斯克維奇則表示，今天比賽時仍會配戴這頂頭盔。

國際奧會發言人亞當斯 （Mark Adams）日前指出，頭盔印有受害者頭像，已違反奧林匹克憲章禁止賽場政治表態的規範，但是大會「破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章，以茲紀念」。根據規範，雖然賽事中嚴禁任何政治性動作，但選手可以在記者會及社群媒體上發表個人見解。

國際奧會今天聲明指出：「因為他拒絕遵守國際奧會的『運動員言論表達準則』（Guidelines on Athlete Expression）而作出這項決定。國際雪車總會（International Bobsleigh and Skeleton Federation）評審團認定，他準備佩戴的頭盔不符合規定。」