冬奧／曾受重傷不離不棄 「雪橇姐妹」寫下中國紀錄

中國選手古麗潔乃提·阿迪克尤木（右）/趙佳穎在第一輪比賽中，獲得第八名。 (新華社)

米蘭冬奧 11日女子雙人雪橇比賽中，中國組合古麗潔乃提·阿迪克尤木/趙佳穎完成了她們的冬奧首秀。這對組合展現出了她們的最高水準，兩輪滑行後排名第八位，在這一冬奧會新增小項中寫下了中國隊的紀錄。

對於這對2023年才正式組隊的年輕組合而言，這趟奧運 之旅不僅關乎名次，更是一段穿過傷病與挫折，仍選擇並肩前行的經歷。

古麗潔乃提·阿迪克尤木來自新疆，趙佳穎來自陜西。兩個女孩成長環境不同，性格也不同：23歲的趙佳穎更外向一些，生活中大大咧咧；年長一歲、更早入隊的古麗則更顯文靜。兩人真正熟絡起來，是從2022年被隊里安排住進同一間宿舍開始的。那時她們並未多想，只是覺得「可能要一起練了」，沒想到，在之後很長一段時間裡，她們會共用同一輛雪橇。

雙人雪橇是一項高度依賴隊友間信任的運動。雪橇內，兩名運動員一個在上、一個在下，兩人的重心、節奏和發力必須高度一致。高速滑行中，她們無法口頭交流，只能通過肩部、腳部、手腕的細微變化完成溝通。

體型相對嬌小的趙佳穎躺在下面，幾乎看不到賽道，只能憑身體的感覺去判斷節奏和時機。「有時候感覺就是把命交給她（古麗）了。」她笑著說，因此在隊里一直稱呼古麗為「大姐」。

中國選手古麗潔乃提·阿迪克尤木（前）/趙佳穎在第一輪比賽中，獲得第八名。 (新華社)

相較於單人項目可以儘量貼近冰道、把身體「藏」進雪橇里，雙人項目尤其是躺在上方的運動員，幾乎整個人都暴露在外；除了後背之外，其餘部位都要直接面對高速滑行帶來的衝擊與震動，磕碰和受傷很難避免。古麗的身上常年帶著瘀青，「這一塊剛好一點，另一塊又撞上了」。

2023-2024賽季正式搭檔之初，兩人從出發環節開始磨合。雙人雪橇出發時需要兩名運動員同時同頻率地「扒冰」，節奏稍有不同，換來的就是疼痛——「要不是我的手套指釘扎著她手，要不就是她扎著我手。」趙佳穎回憶道。在時間緊、任務重的備戰中，她們只能在一次次出發中尋找同頻的感覺。

合練不到三個月，她們開始站上國際賽場。在2023-2024賽季雪橇世界盃德國 溫特貝格站比賽中，這對組合獲得第九名；隨後，她們在德國阿爾滕貝格舉行的2024年雪橇世錦賽中再次排名第九。這些成績不僅為中國雪橇項目帶來了新的突破，也讓她們確認，這條幾乎從零起步的道路，具備繼續向前的可能。

真正的考驗，在出成績之後。回憶過去幾年的經歷，兩人坦言最艱難的時期出現在第二個賽季。2024年11月，在北京延慶「雪遊龍」賽道的一次訓練中，一次失誤讓兩人連車帶人衝上滑道頂棚，又重重摔下。古麗右小腿腓骨骨折、左膝嚴重受傷，隨後接受了兩次手術，不得不臥床休養一個月，一度無法行走。

「當時真的想過放棄。」古麗回憶說，「整個人完全動不了，連最基本的生活都成問題。」

趙佳穎仍清楚記得事發時的情景：「我還沒從橇上下來，抬頭就看見她的腿翻開了……她一直在說『我很冷』，我只能抱著她，等救援團隊來。」

古麗康復期間，兩個好朋友分處兩地。趙佳穎一邊恢復訓練，一邊抽時間隨隊探望古麗。由於長時間缺少單人項目的系統練習，趙佳穎在「一個人」的訓練中磕碰不斷，有時她會給古麗打電話，傾訴訓練中的挫折。電話那頭，正承受更大康復壓力的古麗，總是儘量把話說得平穩而簡短，把情緒留給自己。

支撐她們堅持下來的理由，其實並不複雜。一個是情誼。兩人曾半開玩笑地約定過：如果哪一天，誰因為傷病或其他原因練不了了，另一個人也就不練了。「本來就是兩個人的項目，少了誰都不完整。」趙佳穎說。

另一個原因，則來自團隊。女子雙人不僅是冬奧會雪橇的新增小項，也是團體接力中不可或缺的一環。更重要的是，在搭檔的第一個賽季，她們在國際賽場上的表現「出乎意料地順」，連續進入前十名的成績，讓隊伍看到了持續投入和堅持的價值。教練和隊友們的鼓勵，也讓兩人在最困難的階段沒有輕易放手。

這次站上冬奧賽場，為了不影響訓練比賽的連貫性，古麗的小腿里仍留著鋼板。為了避免碰撞，教練組特意在她的連體衣里加裝了保護墊。但這個愛笑的姑娘並沒有反覆提起傷痛，「跑久了會感覺有點疼，但訓練比賽的時候還好，就習慣了」。古麗說起這些時語氣平靜。

本次比賽，兩人滑出了她們在科爾蒂納奧運賽道上的最佳表現。「雖然第二趟有些小失誤，但整體已經是我們目前能力的最好體現。」古麗說。在僅有11對選手參賽的競爭格局下，第八名的成績雖未達到目標，但仍被她們視為「一個很好的開始」。

「這不是終點，而是一個新階段的開始。」趙佳穎說。在完成冬奧首秀之後，這對年輕的中國女子雙人雪橇組合，仍將繼續向前。