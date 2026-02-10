我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆封美加邊境大橋 加國：經費我們出、所有權本就對半

數名中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

冬奧／短道速滑接力失誤中國丟獎牌 王濛觀賽紅眼眶

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑混合團體接力A組決賽10日在意大利米蘭舉行，由公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍組成的中國隊以2分39秒601位列第四名，無緣獎牌。圖為中國隊孫龍（右一）和劉少昂（右二）在比賽中接力。 (中新社)
2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑混合團體接力A組決賽10日在意大利米蘭舉行，由公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍組成的中國隊以2分39秒601位列第四名，無緣獎牌。圖為中國隊孫龍（右一）和劉少昂（右二）在比賽中接力。 (中新社)

2026年米蘭冬奧會短道速滑混合接力決賽10日登場，中國隊在領先情況下，因兩次交接失誤最終獲得第四名，現場觀賽的中國前速滑冠軍王濛被拍到眼眶泛紅的畫面，登上熱搜；賽後她坦言，「比自己比賽還緊張」，但也第一時間呼籲公眾「不要指責任何運動員」。

新華社報導，當日，一個多小時內連決三槍，四分之一決賽和半決賽，中國隊都以小組第二的身分晉級，決賽代表中國隊出場的是公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍。開賽後中國隊很快占據首位並保持領滑，倒數第七圈時，中國選手交接棒時略有遲疑，義大利隊趁機超越到第一。

進入倒數第三圈時，孫龍腳下打了個趔趄，中國隊名次掉到第四，此後中國隊奮起直追，但無力回天，以2分39秒601完賽。最後，東道主義大利隊以2分39秒019摘金，加拿大和比利時隊分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍中國隊位列第四。

身為冬奧四金得主，王濛曾以「背手滑行奪冠」等傳奇表現統治賽場。此次她以非運動員身分觀賽，坦言「比自己比賽還緊張」，在看到中國隊失誤後，神情一度凝重，眼含淚水。

王濛看到中國隊失誤後，神情一度凝重。(視頻截圖)
王濛看到中國隊失誤後，神情一度凝重。(視頻截圖)

賽後她第一時間呼籲公眾「不要指責任何運動員」，強調「隊員已盡全力」，「永遠要相信中國短道速滑隊」。她的發言引起不少網友共鳴，紛喊「失誤非本意，應尊重拚搏精神」。

短道速滑歷來是中國冬季的優勢項目之一，更是金牌零的突破項目，中國隊以混合接力衛冕冠軍出戰，最終爆出大冷門，因一次失誤導致丟掉金牌，甚至連前三名都沒有。

分析指出，原本占據領先位置的中國隊第五圈出現問題，在交接棒時被義大利隊反超，掉到第二名；第八圈又出現失誤，孫龍在彎道時被加拿大隊、比利時隊超越，中國隊下滑到第四名。不少網友怪張楚桐「降速太明顯」，也有人說，孫龍想急追卻亂了節奏，「王濛周洋後再無統治力」。

還有網友直指，「中國體育太功利，完全就是衝著成敗去的，哪有半點享受體育快樂」。但武大靖發文支持選手，「你們的汗水和堅持，我們都看見了。繼續衝，我們下個賽場見」。

義大利 米蘭冬奧 加拿大

上一則

NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們

下一則

NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手

延伸閱讀

冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍

冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍
冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌

冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
冬奧╱冬季兩項男子20公里 挪威新星博特恩奪冠

冬奧╱冬季兩項男子20公里 挪威新星博特恩奪冠

熱門新聞

美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場