冬奧╱短道速滑混合團體接力 中國隊半分鐘從第1掉第4

當地時間2月10日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑混合團體接力A組決賽在意大利米蘭舉行，由公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍組成的中國隊以2分39秒601位列第四名，無緣獎牌。圖為中國隊在比賽後離場。 （中新社）

約半分鐘時間裡，中國隊的名次從第一掉到第四——10日的米蘭冬奧 會短道速滑混合團體接力決賽，再次彰顯了這個項目局勢瞬息萬變的魅力。

短道速滑首個比賽日即決出混合團體接力冠軍，東道主義大利 隊以2分39秒019摘金，加拿大和比利時隊分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍中國隊位列第四。

當日，1個多小時內連決三槍。四分之一決賽和半決賽，中國隊都以小組第二的身份晉級。決賽代表中國隊出場的是公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍，開賽後中國隊很快佔據首位並保持領滑。倒數第七圈時，中國選手交接棒時略有遲疑，義大利隊趁機超越到第一。進入倒數第三圈時，孫龍腳下打了個趔趄，中國隊名次掉到第四。此後中國隊奮起直追，但無力回天，最終以2分39秒601完賽。

「有點遺憾，但是我覺得大家滑得都非常棒。很多隊友是第一次滑奧運 會決賽，所以可能會有一些壓力。」賽後劉少昂說，「我也對大家說，這個結果不要影響我們未來的目標，還是要往前看。」

義大利隊力壓擁有眾多名將的加拿大隊，在全場震耳欲聾的歡呼聲中站上最高領獎台。四年前他們在北京收穫混合團體接力銀牌。米蘭冬奧周期的世錦賽上，義大利隊從未奪得該項目金牌。

「我們只是努力保持冷靜，我們非常專注。這是我們的主場，我們必須捍衛它。」剛剛拿到第12枚冬奧獎牌的豐塔納說。

B組決賽中，荷蘭隊以2分35秒537刷新該項目奧運紀錄。