台美混血余睿冬奧越野滑雪 自豪名列亞洲第1

中央社台北10日電
台美混血女子越野滑雪好手余睿（圖）10日征戰米蘭冬季奧運的女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列全亞洲選手第1名，可惜最後無緣晉級下一輪。（中華奧會提供）中央社
台美混血女子越野滑雪好手余睿（圖）10日征戰米蘭冬季奧運的女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列全亞洲選手第1名，可惜最後無緣晉級下一輪。（中華奧會提供）中央社

台美混血女子越野滑雪好手余睿，今天在米蘭冬奧的女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列全亞洲選手第1名，可惜無緣晉級下一輪，但她仍表示感到自豪。

2026冬季奧運義大利米蘭與科爾蒂納兩大城市共同主辦，台灣26歲混血越野滑雪好手余睿結束10公里+10公里雙式混合賽後，今天則征戰女子競速傳統式資格賽，最後以4分02秒29位居全亞洲選手第1名，可惜在取前30名晉級情況下，余睿無緣挺進下一輪。

余睿賽後接受採訪時表示，一直都有關注自己在亞洲選手的排名，很自豪這次能成為亞洲第1，而且還是在國際賽場，特別有意義，並自評今天在配速分面做得很好，尤其上坡路段節奏控制得不錯，只是最近有點睡不好，甚至早上精神稍微緊繃，「整體狀態不是最理想」。

首次踏上奧運舞台，又成為台灣代表團率先登場的選手，余睿提到賽前相當緊張，畢竟不知道會發生什麼事，有點被壓力淹沒，但她仍感受到責任與榮耀，希望成為台灣的驕傲；而余睿接下來預計將出賽10公里個人計時賽（自由式）、50公里集體出發賽（傳統式）。

有趣的是，余睿這次比賽服也有小巧思，不僅親自操刀，還替男子越野滑雪選手李杰翰設計，她分享就算台灣代表團規模比較小，希望至少在服裝呈現與眾不同風格，並獲得瑞典、瑞士、澳洲及愛沙尼亞選手讚賞。

