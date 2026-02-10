我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

反移民執法被川普罵「輸家」 美冬奧選手赫斯獲谷愛凌等好友力挺

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國自由式滑雪名將赫斯因反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。(美聯社)
美國自由式滑雪名將赫斯因反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。(美聯社)

美國自由式滑雪名將赫斯(Hunter Hess)日前因公開反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。奧運金牌得主克洛伊．金(Chloe Kim)與谷愛凌(Eileen Gu)9日則紛紛發聲，對好友表達支持。

美奧運及帕運委員會聲明表示，堅定支持美國代表隊的運動員，並維護他們在賽場內外的身心健康與安全。委員會發言人表示，他們的首要目標是保護赫斯，並「確保他擁有足夠的資源和支持，在世界最大的舞台上競爭」。

美聯社報導，川普日前在社群平台「真實社群」(Truth Social)上，痛批赫斯「是真正的輸家」，並表示很難在奧運場上為他加油，起因是赫斯受訪時公開表示，他並不支持美國政府近期升高的打擊移民行動。

赫斯在被川普批評之後，他9日發文表文表示「我愛我的祖國」，他說「美國有許多很棒的地方，但總有一些地方可以做得更好。這個國家如此令人驕傲的原因之一，就是我們有權利和自由指出這些不足之處。」他說，「奧運最棒的，就是讓人們團結在一起；當我們出現這麼多分歧時，比以往任何時候都更需要這份團結。」

兩屆奧運金牌得主克洛伊．金表示，「在這樣的時刻，我認為彼此團結、互相扶持格外重要。」她的父母來自南韓，她也坦言，自己職業生涯中因亞裔身分長期遭遇種族歧視。

克洛伊．金說，她為代表美國感到自豪，因為美國給了她和家人很多機會，但她也認為大家可以針對時事發表自己的意見。

谷愛凌則表示，她與赫斯聯繫過，對方表示在這樣的處境中，她是少數能理解他感受的人之一。「身為一個曾經被捲入輿論交火的人，我對運動員的處境感到遺憾。」谷愛凌出生於舊金山，後來選擇代表中國出賽，也因此長期成為輿論焦點。

赫斯之所以引發川普不滿，是因他被媒體詢問對移民打擊政策的看法。赫斯表示，「我穿著國旗出賽，不代表我認同美國正在發生的一切。」谷愛凌憂心這些紛爭會分散運動員注意力，掩蓋冬奧賽事的美好。她強調，「這與奧運應有的精神背道而馳。」

多位美國隊友也表達對言論自由與多元的支持。單板滑雪選手碧雅．金(Bea Kim)坦言美國當前存在許多不同觀點，社會明顯分裂，但多元正是國家強大的原因之一。選手瑪迪．馬斯特羅(Maddie Mastro)則說，對國內正在發生的事情感到難過，「這真的很艱難，我們不能視而不見，但同時我所代表的國家，也有我認同的善意與同理心價值，在面對不公義時，我們應該團結起來。」

奧運 川普 谷愛凌

上一則

美花滑女將葛倫奪金 卻因挺LGBTQ+、音樂版權陷爭議

下一則

冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行

延伸閱讀

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益
川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%
川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶
冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

熱門新聞

谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議