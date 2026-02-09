圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社） 中國選手谷愛凌(Eileen Gu)9日在米蘭柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌，瑞士選手格雷莫(Mathilde Gremaud)贏得金牌，加拿大選手奧爾德姆(Megan Oldham)拿到銅牌。 22歲的谷愛凌在比賽結束後對媒體說：「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧(slopestyle)滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我以我的滑雪表現為榮。」 代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社） 獲得亞軍的中國選手谷愛凌9日在領獎台上展示獎牌。（新華社） 冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅根·奧爾德姆9日在領獎台上合影。（新華社） 冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅根·奧爾德姆9日在領獎台上合影。（新華社） 代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社） 谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（歐新社） 谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社） 谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社） 谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（美聯社） 谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（新華社） 谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社） 谷愛凌 奧運 瑞士 上一則 MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵