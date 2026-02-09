我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）
代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）

中國選手谷愛凌(Eileen Gu)9日在米蘭柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌，瑞士選手格雷莫(Mathilde Gremaud)贏得金牌，加拿大選手奧爾德姆(Megan Oldham)拿到銅牌。

22歲的谷愛凌在比賽結束後對媒體說：「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧(slopestyle)滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我以我的滑雪表現為榮。」

代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面...
代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）
獲得亞軍的中國選手谷愛凌9日在領獎台上展示獎牌。（新華社）
獲得亞軍的中國選手谷愛凌9日在領獎台上展示獎牌。（新華社）
冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅...
冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅根·奧爾德姆9日在領獎台上合影。（新華社）
冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅...
冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅根·奧爾德姆9日在領獎台上合影。（新華社）
代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面...
代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（歐新社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（歐新社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（美聯社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（美聯社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（新華社）
谷愛凌9日在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。（新華社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）
谷愛凌在米蘭冬奧代表中國出賽。（新華社）

谷愛凌 奧運 瑞士

上一則

MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵

延伸閱讀

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止
冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯
冬奧獎牌太脆弱？選手一跳就「斷裂」

冬奧獎牌太脆弱？選手一跳就「斷裂」
冬奧╱東道主高山滑雪失意 瑞士隊奪冠…他喜獲第2金

冬奧╱東道主高山滑雪失意 瑞士隊奪冠…他喜獲第2金

熱門新聞

谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議