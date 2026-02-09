圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）

中國選手谷愛凌 (Eileen Gu)9日在米蘭柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運 會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌，瑞士 選手格雷莫(Mathilde Gremaud)贏得金牌，加拿大選手奧爾德姆(Megan Oldham)拿到銅牌。