美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

米蘭冬季奧運，美國隊的科技感可充氣式保暖外套成為話題焦點。（美聯社）

米蘭冬季奧運 已開賽，這次美國隊選手的外套，非常具有科技感，是一件能自動充氣的保暖外套。

日前美國副總統范斯 也驚喜現身。范斯表示，不論是民主黨 、共和黨 或無黨派，都會為選手們加油喝采，相信他們會令美國驕傲。這回范斯暫時不談政治，而是當起啦啦隊為選手打氣。

真正令美國隊嘖嘖稱奇的是一件自動充氣的保暖外套，試穿的運動員驚呼甚至不用動手就能完成，直呼太誇張了。這件科技感外套只要30秒就能完成充氣，不穿的時候也不會占據太多空間，選手們似乎都很滿意。介紹人員說明，這件外套可以從一件風衣瞬間變成一件厚羽絨外套，而且裡面完全沒有羽絨或填充物，其實只使用空氣。

今年冬奧話題焦點之一，還有中美混血的滑雪女神谷愛凌 ，她再度披上中國隊戰袍出賽。谷愛凌受訪時表示，她覺得自己從18歲到今天，比較努力的一方面是相信自己，並認為自信不是學出來的，而是練出來的，已逐漸學會不在意外界言語。今年她將出戰自由式滑雪女子U型場地技巧、大跳台和坡面障礙技巧三個項目，希望有機會再多拿幾面金牌。

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧！30秒自動充氣 選手試穿嗨翻

