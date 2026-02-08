我的頻道

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

TVBS新聞網／記者陳佳伶 /責任編輯 新聞中心報導
米蘭冬季奧運，美國隊的科技感可充氣式保暖外套成為話題焦點。（美聯社）
米蘭冬季奧運，美國隊的科技感可充氣式保暖外套成為話題焦點。（美聯社）

米蘭冬季奧運已開賽，這次美國隊選手的外套，非常具有科技感，是一件能自動充氣的保暖外套。

日前美國副總統范斯也驚喜現身。范斯表示，不論是民主黨共和黨或無黨派，都會為選手們加油喝采，相信他們會令美國驕傲。這回范斯暫時不談政治，而是當起啦啦隊為選手打氣。

▲ 影片來源：instagram平台＠hypebeasttw（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

真正令美國隊嘖嘖稱奇的是一件自動充氣的保暖外套，試穿的運動員驚呼甚至不用動手就能完成，直呼太誇張了。這件科技感外套只要30秒就能完成充氣，不穿的時候也不會占據太多空間，選手們似乎都很滿意。介紹人員說明，這件外套可以從一件風衣瞬間變成一件厚羽絨外套，而且裡面完全沒有羽絨或填充物，其實只使用空氣。

今年冬奧話題焦點之一，還有中美混血的滑雪女神谷愛凌，她再度披上中國隊戰袍出賽。谷愛凌受訪時表示，她覺得自己從18歲到今天，比較努力的一方面是相信自己，並認為自信不是學出來的，而是練出來的，已逐漸學會不在意外界言語。今年她將出戰自由式滑雪女子U型場地技巧、大跳台和坡面障礙技巧三個項目，希望有機會再多拿幾面金牌。

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅