冬奧／谷愛凌失誤摔倒 驚險晉級決賽 男子單板跳台蘇翊鳴奪首銅

中國新聞組／綜合報導
中國選手谷愛凌晉級自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。圖為谷愛凌在試跳後慶祝。 (新華社)
中國選手谷愛凌晉級自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。圖為谷愛凌在試跳後慶祝。 (新華社)

北京冬奧兩金得主的中國國家隊冰雪女王谷愛凌，7日在米蘭冬奧首天出戰自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽，在第一滑失手意外摔倒，慶幸第二滑回復水準，取得75.3分，以第二高分晉身周一的決賽。在7日進行的單板滑雪男子大跳台決賽，中國選手蘇翊鳴奪得銅牌，這是中國體育代表團在本屆冬奧會上獲得的首枚獎牌。

新華社報導，「今天(首輪)真的不是賽道的問題，就是因為奧運會的這種壓力，跟其他賽事真的是有不同，」谷愛凌在賽後受訪時說，「再怎麼說不要有壓力，到了那個地方，壓力就是會上來。」

據報導，被寄予厚望的谷愛凌在所有選手中第二個出場，但剛出發就在第一個鐵桿障礙失去平衡摔了下來。首輪滑行，谷愛凌僅得到1.26分，氣氛不由得開始緊張起來。

首輪滑行結束後，谷愛凌走下賽道，在場邊等候的母親谷燕趕緊上去擁抱安慰女兒。在谷愛凌重新上去出發點等候自己的第二次滑行時，兩人還有長時間視頻通話。谷愛凌說，「其實我倆更多是在互相安慰、鼓勵。每次我滑雪，她(媽媽)在下面都比我還緊張，但他們都對我的水平很有把握。」她說，「剛才我在上面的時候，她主要是提醒我補充點能量，讓我喝點含咖啡因的飲料，讓自己盡快『醒一醒』，把注意力重新拉回到比賽本身。」

經過調整，重新找回對自己的信任。所以重新再上出發點的時候，我已經沒有任何猶豫了。」谷愛凌說。第二輪滑行，谷愛凌拿到75.30分，一躍上升至資格賽第二名，順利晉級決賽。

中國選手谷愛凌晉級自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。(新華社)
中國選手谷愛凌晉級自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。(新華社)

大跳板項目，蘇翊鳴摘下銅牌。他說，他已傾盡全力準備這場決戰，因為毫無保留地拚搏過，所以不言遺憾。他說，「我覺得今天值得為自己驕傲，在所謂衛冕冠軍的壓力下，還能發揮出自己應有的水平。雖說還有可能做得更好，但我覺得已完全對得起這四年間的努力。」蘇翊鳴說，「能夠身披國旗站在領獎台上，對我來說就是一切的一切了。」

參加過北京冬奧會這項目決賽的選手中，只有蘇翊鳴站上本屆賽事的決賽場。他直言，這是一件非常「瘋狂」的事情。「一群年輕人不斷超越自己，推動著極限的邊界，我很開心能夠參與其中。」「在北京冬奧會的坡障比賽中，我沒有拿到金牌，從這個角度來看，我完全沒有壓力。」

米蘭冬奧會單板滑雪項目男子大跳台決賽中，中國選手蘇翊鳴獲得銅牌。（新華社）
米蘭冬奧會單板滑雪項目男子大跳台決賽中，中國選手蘇翊鳴獲得銅牌。（新華社）

谷愛凌 北京冬奧

