我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

告王志安誹謗「非盲人」陳光誠求償210萬 10日開庭

冬奧／瑞典隊包攬越野滑雪女子雙追逐冠亞軍

新華社義大利泰塞羅7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
米蘭冬奧會越野滑雪女子雙追逐競賽（10公里傳統技術+10公里自由技術），由來自瑞典的弗麗達·卡爾松以53分45秒2奪金。（新華社）
米蘭冬奧會越野滑雪女子雙追逐競賽（10公里傳統技術+10公里自由技術），由來自瑞典的弗麗達·卡爾松以53分45秒2奪金。（新華社）

7日，米蘭冬奧會越野滑雪女子雙追逐（10公里傳統技術+10公里自由技術）比賽在泰塞羅越野滑雪中心舉行，瑞典選手包攬冠、亞軍，銅牌被挪威選手獲得。

來自瑞典的弗麗達·卡爾松以53分45秒2奪得金牌，她的隊友埃芭·安德松以54分36秒2獲得銀牌，挪威選手海迪·文格獲得銅牌，成績是以55分11秒9。

在前半程的傳統技術階段，多名北歐地區選手展開激烈競爭並保持緊密隊形。進入自由技術階段後，卡爾松和安德松逐漸拉大與其他選手的差距。最終，卡爾松以極為明顯的領先優勢第一個衝過終點線，她在衝線前就已經舉起瑞典國旗慶祝勝利。這也是26歲的卡爾松獲得的首枚奧運會個人項目獎牌。

「那個（衝線）時刻瞬間擊中了我，我想，天哪，這一切都是真的。我今天太開心了，我為我們團隊感到自豪，他們讓這一切成為現實。」卡爾松在奪冠後說。

女子雙追逐比賽採用集體出發形式，運動員在前半程使用傳統技術滑行，後半程改用自由技術，用時最短者獲勝。

當日共有70名運動員參賽。中國隊的池春雪、王運迪、何凱樂和迪妮格爾·衣拉木江4名運動員參加了該項目比賽，均未進入前50名。

8日，泰塞羅越野滑雪中心將舉行男子雙追逐（10公里傳統技術+10公里自由技術）比賽。

瑞典 挪威 米蘭冬奧

上一則

冬奧／瑞士高山滑雪選手馮阿爾曼 摘本屆首金

下一則

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

延伸閱讀

冬奧／瑞士高山滑雪選手馮阿爾曼 摘本屆首金

冬奧／瑞士高山滑雪選手馮阿爾曼 摘本屆首金
冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽
與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉

與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉
米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣

米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
瑪麗亞凱莉為冬季奧運揭開序幕，獻唱1950年代義大利歌曲Nel blu, dipinto di blu。(美聯社)

米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓

2026-02-06 21:07
本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女子冰上曲棍球美國隊與捷克隊的比賽。（美聯社）

「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

2026-02-05 21:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣