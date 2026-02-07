冬奧／瑞典隊包攬越野滑雪女子雙追逐冠亞軍

米蘭冬奧會越野滑雪女子雙追逐競賽（10公里傳統技術+10公里自由技術），由來自瑞典的弗麗達·卡爾松以53分45秒2奪金。（新華社）

7日，米蘭冬奧 會越野滑雪女子雙追逐（10公里傳統技術+10公里自由技術）比賽在泰塞羅越野滑雪中心舉行，瑞典 選手包攬冠、亞軍，銅牌被挪威 選手獲得。

來自瑞典的弗麗達·卡爾松以53分45秒2奪得金牌，她的隊友埃芭·安德松以54分36秒2獲得銀牌，挪威選手海迪·文格獲得銅牌，成績是以55分11秒9。

在前半程的傳統技術階段，多名北歐地區選手展開激烈競爭並保持緊密隊形。進入自由技術階段後，卡爾松和安德松逐漸拉大與其他選手的差距。最終，卡爾松以極為明顯的領先優勢第一個衝過終點線，她在衝線前就已經舉起瑞典國旗慶祝勝利。這也是26歲的卡爾松獲得的首枚奧運會個人項目獎牌。

「那個（衝線）時刻瞬間擊中了我，我想，天哪，這一切都是真的。我今天太開心了，我為我們團隊感到自豪，他們讓這一切成為現實。」卡爾松在奪冠後說。

女子雙追逐比賽採用集體出發形式，運動員在前半程使用傳統技術滑行，後半程改用自由技術，用時最短者獲勝。

當日共有70名運動員參賽。中國隊的池春雪、王運迪、何凱樂和迪妮格爾·衣拉木江4名運動員參加了該項目比賽，均未進入前50名。

8日，泰塞羅越野滑雪中心將舉行男子雙追逐（10公里傳統技術+10公里自由技術）比賽。