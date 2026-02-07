我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

冬奧中國隊服網讚「有史以來最好看」 郎朗壓軸演奏

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式，當地時間2月6日在義大利米蘭聖西羅體育場舉行，圖為中國代表團進場。 （新華社）
2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式，當地時間2月6日在義大利米蘭聖西羅體育場舉行，圖為中國代表團進場。 （新華社）

2026年米蘭冬奧開幕式，中國代表團身穿「冰雪藍」羽絨服亮相，搭配白色長褲與圍巾，服裝採雙勝雪花紋設計，寓意「從勝利走向勝利」，網友譽為「有史以來最好看、最有設計感的一次」；而中國鋼琴家郎朗擔任「奧林匹克頌」伴奏，與義大利女中音歌唱家以及斯卡拉歌劇院兒童合唱團一起演出，這是2008年北京奧運會後，時隔18年，郎朗第二次在奧運開幕式上表演。

2026年米蘭冬奧會開幕式，中國鋼琴家郎朗現場演奏。（新華社）
2026年米蘭冬奧會開幕式，中國鋼琴家郎朗現場演奏。（新華社）

綜合央視、新浪、網易等媒體報導，本屆中國隊服以「中國紅」與「雪山白」為主基調，告別「番茄炒蛋」，跳脫過往高飽和度紅黃配色的單一範式。「上紅下白」的架構既傳承民族色彩基因，又以留白意境呼應冰雪運動場景；淺藍色繫羽絨外套的加入，更以「冰晶藍」拓寬色彩維度，被網友盛讚「輕盈時髦，顛覆性配色」，有如參加「米蘭時裝周」。

此外，雙勝紋的進化：肩袖處傳統雙菱形「雙勝紋」被解構重組，衍生出「雙勝雪花紋」--漢代吉祥紋樣與雪花六瓣結構融合，暗喻「勝利再勝利」的疊加強化。

至於材料則首次引用航太科技建構動態溫控生態， 航太鎖溫棉透濕率提升14%， 玄武岩遠紅外線科技解決候場體溫流失難題，而：外層防水膜可抵禦99mm暴雨級降水，專項比賽服更依據雪地晝夜可視度，分設日夜雙配色。

郎朗時隔18年重返奧運舞台，在開幕獻上大師級鋼琴演奏，引發國內外觀眾強烈共鳴；郎朗與國際藝術家合作演繹奧林匹克經典曲目，被讚「太有權威性」；儘管部分媒體報導演奏曲目為「體育頌」，但實際為奧林匹克會歌。

而郎朗提前曬出冬奧「表演嘉賓」工作證，順毛劉海新髮型被網友調侃為「鍋蓋頭」，還登上娛樂熱搜。

奧運 米蘭冬奧 航太

上一則

NBA／歷經最難熬交易案後險勝國王 泰隆魯：很多人都哭了

下一則

噴撒超級盃慶祝彩帶30年 他傲稱「勝過」布雷迪

延伸閱讀

米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟

米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟
米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓

米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓
冬奧╱滑雪飛人為什麼能飛得越來越遠？

冬奧╱滑雪飛人為什麼能飛得越來越遠？
花滑團體賽美暫居頭名 日本緊追 中國排第9

花滑團體賽美暫居頭名 日本緊追 中國排第9

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女子冰上曲棍球美國隊與捷克隊的比賽。（美聯社）

「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

2026-02-05 21:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買