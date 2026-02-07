冬奧中國隊服網讚「有史以來最好看」 郎朗壓軸演奏

2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式，當地時間2月6日在義大利米蘭聖西羅體育場舉行，圖為中國代表團進場。 （新華社）

2026年米蘭冬奧 開幕式，中國代表團身穿「冰雪藍」羽絨服亮相，搭配白色長褲與圍巾，服裝採雙勝雪花紋設計，寓意「從勝利走向勝利」，網友譽為「有史以來最好看、最有設計感的一次」；而中國鋼琴家郎朗擔任「奧林匹克頌」伴奏，與義大利女中音歌唱家以及斯卡拉歌劇院兒童合唱團一起演出，這是2008年北京奧運 會後，時隔18年，郎朗第二次在奧運開幕式上表演。

2026年米蘭冬奧會開幕式，中國鋼琴家郎朗現場演奏。（新華社）

綜合央視、新浪、網易等媒體報導，本屆中國隊服以「中國紅」與「雪山白」為主基調，告別「番茄炒蛋」，跳脫過往高飽和度紅黃配色的單一範式。「上紅下白」的架構既傳承民族色彩基因，又以留白意境呼應冰雪運動場景；淺藍色繫羽絨外套的加入，更以「冰晶藍」拓寬色彩維度，被網友盛讚「輕盈時髦，顛覆性配色」，有如參加「米蘭時裝周」。

此外，雙勝紋的進化：肩袖處傳統雙菱形「雙勝紋」被解構重組，衍生出「雙勝雪花紋」--漢代吉祥紋樣與雪花六瓣結構融合，暗喻「勝利再勝利」的疊加強化。

至於材料則首次引用航太 科技建構動態溫控生態， 航太鎖溫棉透濕率提升14%， 玄武岩遠紅外線科技解決候場體溫流失難題，而：外層防水膜可抵禦99mm暴雨級降水，專項比賽服更依據雪地晝夜可視度，分設日夜雙配色。

郎朗時隔18年重返奧運舞台，在開幕獻上大師級鋼琴演奏，引發國內外觀眾強烈共鳴；郎朗與國際藝術家合作演繹奧林匹克經典曲目，被讚「太有權威性」；儘管部分媒體報導演奏曲目為「體育頌」，但實際為奧林匹克會歌。

而郎朗提前曬出冬奧「表演嘉賓」工作證，順毛劉海新髮型被網友調侃為「鍋蓋頭」，還登上娛樂熱搜。