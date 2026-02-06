中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

我的頻道

新華社米蘭2月6日電
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

米蘭-科爾蒂納冬奧會花樣滑冰團體賽6日上午開賽，復出歸來的中國雙人滑組合隋文靜和韓聰第三次亮相奧運賽場，但是首場比賽發揮並不理想。

兩人在雙人滑短節目中第一順位登場，他們的節目《卡門》講述女郎卡門追求自由與愛情的故事，熱情奔放、節奏鮮明，雖然兩人的表演充滿了感情，但在單跳和拋跳中都有失誤，最終得到65.37分，排名第六。日本組合三浦璃來/木原龍一以82.84分領跑。

作為雙人滑項目的衛冕冠軍，隋文靜賽後難掩失望。她說：「其實我們來到這兒之後的每一場訓練都幾乎是零失誤的。可能在賽場上沒有完全調整好，挺不甘心的。團體賽準備時間很短，我們在主場館只練了兩場，一共訓練了三天，每天半小時的（上）冰（訓練）。」

擔負著團體賽的責任，隋文靜自責地在混合採訪區流下熱淚。「（出師不利）肯定會影響我們的心情，因為我們打的是一個團體戰。我身上肩負著對隊友的責任。我想跟大家說一下對不起，沒有在團體賽中發揮出自己的最好水平。」

韓聰也表示，整個米蘭冬奧會周期闊別賽場太久，站在奧運會的冰場上，還沒有完全調整好狀態。「截至今天早上，我們表現都非常棒。但今天早上訓練時間安排得特別早，4點多起床，6點就在冰上做拋跳了。不過我們還是準備得非常好，但是在賽場上出現了一些動作上的問題，可能過於興奮了。儘管這一場出現了失誤，但我們會及時總結，好好調整。」他說。

兩位老將第三次站在奧運賽場上並不容易。二人直到去年10月才攜手回歸賽場，恢復時間非常短。「站在賽場上我就在心裡說，『我回來了』。」隋文靜流著淚說，「這4年我備戰特別不容易，但今天的比賽我覺得有些辜負大家。」她在1月的四大洲錦標賽中受的腳傷還在康復中。韓聰透露，兩人賽前還在接受打針治療。

花滑團體賽共有10支代表隊參加，在短節目比賽中4項積分合計排名前五的隊伍將晉級到後續的自由滑比賽中。

2月6日，中國組合隋文靜（上）/韓聰在比賽中。（新華社）
2月6日，中國組合隋文靜（上）/韓聰在比賽中。（新華社）

奧運 米蘭冬奧 日本

