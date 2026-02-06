冬奧在哪轉播？哪些賽事受矚目？5關鍵資訊一次看

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
2026米蘭冬季奧運6日開幕，今年的比賽項目增加。圖為波蘭跳台滑雪選手史托赫。（美聯社）
2026米蘭冬季奧運6日開幕，今年的比賽項目增加。圖為波蘭跳台滑雪選手史托赫。（美聯社）

本屆冬季奧運將在義大利的兩個主要城市舉辦，美東時間6日下午2時在米蘭的「聖西羅球場」(San Siro Stadium)舉行開幕式，並於隔日展開比賽序幕(部分冰上曲棍球和冰壺預賽已於4日先行)。紐約時報整理出觀眾最關心的以下資訊。

1.冬奧在哪兒舉辦？

義大利米蘭及周邊地區將舉辦冰球、花式滑冰等室內項目；位於東北方約150哩的柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)將舉辦雪橇、高山滑雪等戶外項目。

2.如何收看？

國家廣播公司(NBC)再次坐擁在美獨家轉播權，其串流平台Peacock會現場直播所有賽事。由於米蘭較紐約早6個小時，大多數賽事將在美東黃金時段前就結束，晚間播出的節目多為重播。國際轉播機構包括加拿大CBC、英國BBC等，完整轉播名單可在奧運官網上查詢。

3.最受矚目的賽事？

美國觀眾最愛的莫過於花式滑冰，接著是高山滑雪和冰球。男子花滑焦點將是21歲的兩屆世界冠軍、被譽為「四周跳之神(Quad God)」的馬里寧(Ilia Malinin)是否能奪冠。女子花滑競爭激烈，美國隊陣容可說是多年來實力最強，包括格倫(Amber Glenn)、萊維托(Isabeau Levito)、劉美賢(Alysa Liu)，對戰日本選手坂本花織與千葉百音、俄羅斯選手佩特羅相(Adeliia Petrosian)。

高山滑雪方面，美國也有明星級選手坐鎮，包括在技術項目中稱霸的雪佛林(Mikaela Shiffrin)，以及41歲傳奇滑雪速降女將范恩(Lindsey Vonn)，不過她1月30日甫重摔受膝傷，可能影響表現。男子冰球方面，連續兩屆冬奧都只派出較次級選手參賽，今年NHL頂尖球員將重新出戰，包括加拿大的克羅斯比(Sidney Crosby)、麥大衛(Connor McDavid)等球星。

4.有新項目嗎？

新增項目是滑雪登山(ski mountaineering)，不像高山滑雪坐纜車上山，運動員要先背雪板爬上山坡，再一路滑到終點。其他新增項目括男女混合俯式冰橇(skeleton)接力賽、選手並排較勁的自由式雪丘(mogul)滑雪。

5.冬奧何時結束？

閉幕式將於2月22日在維羅納(Verona)的圓形劇場舉行。

米蘭冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

芬蘭女將確診諾羅病毒 冬奧冰球小組預賽延賽

蒙古冬奧選手隊服 傳統長袍設計美翻了

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

