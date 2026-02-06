賽事分散多地 今後奧運的「主辦城市」將愈來愈模糊

2026米蘭冬奧6日開幕，圖為芭蕾舞者曼妮點燃在米蘭教堂前的聖火。（路透）

義大利 米蘭柯蒂納冬季奧運 (Milan Cortina Winter Olympics)2月6日揭幕，接受考驗的不僅是運動員，今屆冬奧 也將開始一個新時代，因為主辦城市變得更模糊。

美聯社報導，第25屆冬季奧運的賽場之廣，橫跨義大利北部遼闊的土地，是首屆真正落實國際奧委會(IOC)改革方案的奧運，目的是充分利用現有場館，無論彼此之間相距有多遠。

例如滑冰項目是在米蘭舉行；女子高山滑雪、雪橇、冰壺項目在柯蒂納；越野滑雪項目在菲耶梅山谷(Val di Fiemme)；男子高山滑雪及滑雪登山項目則在博爾米奧(Bormio)，單板滑雪和自由式滑雪在利維尼奧(Livigno)，冬季兩項則在安特塞爾瓦(Anterselva)。賽區範圍超過2.2萬平方公里(近一萬平方哩)，相當於美國麻薩諸塞州的面積。

新任IOC主席柯芬特里(Kirsty Coventry)認為，這是做出了正確的決定，但也承認這種做法有其複雜之處。不過奧運主辦國必須習慣，因為以後多屆冬奧都將採用這個模式。

以後的冬奧，包括2030年法國阿爾卑斯山冬奧、2034年猶他州冬奧，名稱中將不再有明確的主辦城市。

為此，今屆冬奧名稱是「米蘭柯蒂納」，分別設立兩座聖火台。但開幕式是在多個地點舉行，運動員入場儀式將在米蘭、柯蒂納、利維尼奧及菲耶梅山谷同時舉行。

柯芬特里認為，使用現有賽場以避免大興土木造成經濟負擔，這樣更可持續。

柯蒂納的滑雪中心本來就是在IOC反對的情況下堅持重建的，IOC原是傾向於使用鄰近的瑞士或奧地利現有的場地。結果是重建工程屢屢延誤，儘管滑行賽道及時完工及測試完畢，然而賽道周圍的區域仍在建設。

米蘭主要冰球館的建造工程同樣出現延誤問題，一直持續到開幕前最後一刻，而且冰場面積比平常的小。

不過美國女子冰球隊隊長奈特(Hilary Knight)說，奧運本身就是一項盛事，無論冰面是否完美，都一定會全力以赴。