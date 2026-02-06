我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯(右)與國務卿魯比歐(左)5日在米蘭為美國的冰上曲棍球隊加油，出現難得一起看球的畫面。(路透)
副總統范斯(右)與國務卿魯比歐(左)5日在米蘭為美國的冰上曲棍球隊加油，出現難得一起看球的畫面。(路透)

長期以來，奧運與地緣政治交織；川普總統去年上任後顛覆傳統世界秩序的種種蠻幹作為，更讓今年的冬奧盛會籠罩在他的陰影下。儘管川普不會出席6日米蘭冬奧開幕式，但他在國際間挑起的敵慨情緒，已讓許多國家代表隊摩拳擦掌，期待享受「打敗美國隊」的爽快滋味，特別是美國的盟友會覺得勝利更甜美。

前加拿大國會議員、川普批評者安格斯(Charlie Angus)告訴政治新聞網站POLITICO， 「我們看待世界的視角，已與過去截然不同。我們的近鄰不斷對我們發出瘋狂威脅，所以，參加國際比賽假裝『我們是快樂大家庭』這種事，已一去不復返了。」

安格斯並說：「如果在半決賽，我們遇上的對手是美國隊，那就不再是比賽了；而是關乎生死，意義深遠。」

POLITICO報導，國務院備忘錄顯示，川普政府對奧運懷抱宏大願景，要將美國打造成「國際體壇的全球領導者」，為白宮所稱「美國運動十年」(Decade of Sport in America)積蓄力量。美國將先後舉辦今夏的國際足總(FIFA)世界盃、2028年夏季奧運和帕奧(Paralympics，又稱殘奧)、以及2034年冬奧和帕奧。

但好鬥的川普政府，顯然已將局勢複雜化。川普重返白宮後，持續與致力爭取冬奧獎牌的國家起衝突，使得在冬奧擊敗美國隊從最高體育成就變成道德使命。例如，為了沒拿到諾貝爾和平獎，川普激怒了上屆北京冬奧得到最多獎牌的挪威；獎牌數排名第四的加拿大，則頻遭川普揶揄為美國第51州。

川普與法國總統馬克宏發生爭執，還威脅要對丹麥進行軍事入侵，迫使其割讓格陵蘭島。而代表川普率團出席冬奧開幕式的副總統范斯(JD Vance)，長期批評歐洲領導人也毫不退讓。

對於美國隊面臨的處境，白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，川普「美國優先」政治議程正取得成效，「與其對美國運動員進行莫名其妙的報復，外國領袖們不如效仿川普總統的做法，結束不受控的移民，停止『綠色新騙局』政策，拿出實力來促進和平。」

川普 北京冬奧 白宮

上一則

冬奧在哪轉播？哪些賽事受矚目？5關鍵資訊一次看

下一則

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

延伸閱讀

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵
Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫
波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留