報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

副總統范斯(右)與國務卿魯比歐(左)5日在米蘭為美國的冰上曲棍球隊加油，出現難得一起看球的畫面。(路透)

長期以來，奧運與地緣政治交織；川普 總統去年上任後顛覆傳統世界秩序的種種蠻幹作為，更讓今年的冬奧盛會籠罩在他的陰影下。儘管川普不會出席6日米蘭冬奧開幕式，但他在國際間挑起的敵慨情緒，已讓許多國家代表隊摩拳擦掌，期待享受「打敗美國隊」的爽快滋味，特別是美國的盟友會覺得勝利更甜美。

前加拿大國會議員、川普批評者安格斯(Charlie Angus)告訴政治新聞網站POLITICO， 「我們看待世界的視角，已與過去截然不同。我們的近鄰不斷對我們發出瘋狂威脅，所以，參加國際比賽假裝『我們是快樂大家庭』這種事，已一去不復返了。」

安格斯並說：「如果在半決賽，我們遇上的對手是美國隊，那就不再是比賽了；而是關乎生死，意義深遠。」

POLITICO報導，國務院備忘錄顯示，川普政府對奧運懷抱宏大願景，要將美國打造成「國際體壇的全球領導者」，為白宮 所稱「美國運動十年」(Decade of Sport in America)積蓄力量。美國將先後舉辦今夏的國際足總(FIFA)世界盃、2028年夏季奧運和帕奧(Paralympics，又稱殘奧)、以及2034年冬奧和帕奧。

但好鬥的川普政府，顯然已將局勢複雜化。川普重返白宮後，持續與致力爭取冬奧獎牌的國家起衝突，使得在冬奧擊敗美國隊從最高體育成就變成道德使命。例如，為了沒拿到諾貝爾和平獎，川普激怒了上屆北京冬奧 得到最多獎牌的挪威；獎牌數排名第四的加拿大，則頻遭川普揶揄為美國第51州。

川普與法國總統馬克宏發生爭執，還威脅要對丹麥進行軍事入侵，迫使其割讓格陵蘭島。而代表川普率團出席冬奧開幕式的副總統范斯(JD Vance)，長期批評歐洲領導人也毫不退讓。

對於美國隊面臨的處境，白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，川普「美國優先」政治議程正取得成效，「與其對美國運動員進行莫名其妙的報復，外國領袖們不如效仿川普總統的做法，結束不受控的移民，停止『綠色新騙局』政策，拿出實力來促進和平。」