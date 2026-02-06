從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
米蘭冬奧6日開幕，阿里巴巴在冬奧主媒體中心5日舉行發布會，介紹基於阿里千問打造的奧運官方大模型。（新華社）
米蘭冬奧今開幕，國際奧林匹克委員會主席柯芬特里向全球宣布，國際奧委會基於阿里千問打造奧運史上首個官方大模型，將在專業賽務與公眾服務雙端同步落地，成為史上「最智能」奧運，中國AI將成為支撐這場全球盛會的「核心大腦」。至於張藝謀團隊結合蒙牛推出的中國宣傳片「開幕」上線，易烊千璽、谷愛凌等頂流均入鏡，詮釋中國「要強」的精神內核。賽事方面，中國選手蘇翊鳴在單板滑雪男子大跳台成功晉級決賽。

環球網報導，柯芬特里在米蘭冬奧國際轉播中心舉行的活動中宣布這項信息；她表示，在賽務側，「國家奧委會AI助手」依托千問大模型強大的多語言理解能力，代表團成員只需用母語提問，即可獲取從資格審核到後勤調度等各項問題的精準解答。在公眾側，全球觀眾能實時、精準地解答關於賽事規則與奧運歷史的各類提問。

此外，基於阿里千問打造的媒資智能管理系統，工作人員只需對AI說：「幫我找一段滑雪運動員空翻落地的慢動作」，AI即可在毫秒級時間內，從浩瀚的視頻庫中定位精準片段。

報導指出，基於千問大模型Qwen-VL開發的自動媒體描述系統，能實時識別進球、犯規等關鍵事件並生成描述，AIGC技術也首次大規模應用於冬奧內容生產環節。阿里雲AI增強的轉播特效技術，成功攻克雪地場景的高精度重建難題，全球觀眾將在轉播中看到更清晰的「子彈時間」定格畫面及新增的「時間切片」特效，全球數十億觀眾將不再受限於單一鏡頭。

阿里雲還支撐構建交通管理系統，在風雪交加的阿爾卑斯山區打通了從城市進入山區的「最後一公里」。柯芬特里總結：「這份AI能力，是米蘭冬奧留給世界的『永恆禮物』，它將重塑奧林匹克運動會的未來」。

另據新浪報導，米蘭冬奧開幕當天，張藝謀團隊與蒙牛合作推出宣傳片「開幕」，集結易烊千璽、肖戰、賈玲、谷愛凌陣容，300米長卷從內蒙古草原延伸至巴黎凱旋門，以「要強精神」為核心，將中國全明星剪妙紙藝術與冰雪競競融合，藉開幕節點實現全球傳播。

而在賽程方面，今天凌晨，米蘭冬奧單板滑雪男子大跳台預賽中，中國選手蘇翊鳴在第一跳失誤的情況下，頂住壓力，成功晉級決賽。回顧自己預賽表現時，蘇翊鳴說，並不滿意自己的表現，但能夠進入決賽，已經感到非常榮幸。

米蘭冬奧6日開幕，中國選手蘇翊鳴晉級單板滑雪項目男子大跳台決賽。（新華社）
米蘭冬奧 AI 奧運

