巴奧／籤表超硬 林昀儒再拚混雙獎牌8強要戰魔王

林昀儒／陳思羽的混雙首輪碰地主，8強就可能遭遇世界排名第一的魔王組合。 (聯合報系資料照)

中華桌球隊東京奧運由林昀儒 和鄭怡靜打下混雙銅牌，今(25)天再獲得「滿額」6張門票前進花都，先再帶回頒獎台難度仍高，林昀儒／陳思羽的混雙首輪碰地主，8強就可能遭遇世界排名第一的魔王組合王楚欽／孫穎莎，19歲的高承睿若能連過兩關，男單第三輪也將強碰王楚欽。

巴黎奧運 桌球進行抽籤，中華隊男團、女團、男單、女單和混雙全部與會。上屆唯一奪下獎牌的混雙籤表很「硬」，世界排名第7的林昀儒／陳思羽首輪16強將碰世界第10的地主大勒布朗（Alexis Lebrun）／袁嘉楠，8強假想敵就是頭號種子王楚欽／孫穎莎，若能闖關4強可能碰世界排名第3的南韓林鐘勳／申裕斌。

6度征戰奧運的「桌球教父」莊智淵，巴黎唯一參與的男團和日本隊同區，首輪碰埃及後就可能在8強遭遇日本，4強假想敵是德國；女團中華隊更是和要挑戰5連霸的中國同區，首輪對決澳洲後就會在8強遇衛冕軍。

個人賽部分，林昀儒首輪碰波多黎克阿方納多（Brian Afanador），晉級路可能在8強碰地主好手小勒布朗（Felix Lebrun）或35歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），4強假想敵是日本「怪物少年」張本智或中國名將「小胖」樊振東。高承睿首輪將碰伊朗阿拉米安（Nima Alamian），第三輪就可能碰男單世界排名首位的王楚欽。

女單列第7種子的鄭怡靜，首戰將碰資格賽出線的選手，16強可能碰南韓田志希，8強沒意外將對決世界第一的孫穎莎。另名女單代表簡彤娟，首戰將預香港朱成竹。