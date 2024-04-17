追求百年完美傳承 巴黎奧運倒數計時100天

巴黎奧運倒計時100天。(新華社)

奧運火種16日在奧林匹克運動發祥地——希臘的古奧林匹亞遺址採集成功，一天後，巴黎奧運 會迎來了倒計時100天的重要時刻。

整整一個世紀後，奧運會重回巴黎，法國首都將成為繼倫敦之後第二座三次舉辦夏奧會的城市。在這裡，現實與歷史的聯結無處不在，奧運歷史的傳承也不再是口號，而是近在眼前的生動畫面。

「奧運更開放（Games Wide Open）」是巴黎許下的承諾——計劃于塞納河上的開幕式、著名景點化身成為競技場、面向公眾的奧運馬拉松賽道，讓世人充滿期待。

而在背負期待的同時，組委會當然也面臨不少挑戰，首當其衝的便是安保、交通等與所有人息息相關的話題。從法國總統馬克宏 到巴黎奧組委主席托尼·埃斯坦蓋，對於這些客觀存在的困難並不避諱，承諾將抓住奧運籌辦最後的衝刺階段，盡一切努力交出一份令人滿意的答卷。

奧運傳統 百年傳承

位於巴黎西北方向近郊的伊夫·迪馬努瓦爾體育場將在本次奧運會上作為曲棍球場地投入使用。在現代奧林匹克歷史上，這座場館具有重要意義——100年前的1924年奧運會，這座體育場作為主會場承辦了開幕式以及田徑、足球、體操甚至是部分馬術項目的比賽。

隨後100年裡，這座體育場成為多家當地足球與橄欖球俱樂部的主場。直到本屆奧運會，經過重新設計與翻修，這裡再次成為可容納14000人（奧運會時將擴大為15000人）的現代化體育場，並將承辦曲棍球比賽。

舉辦過兩屆奧運會賽事的體育場館有不少，但這一跨度拉大到一個世紀，是獨屬於巴黎的一份浪漫，也是這座城市悠久的奧林匹克傳統帶來的底氣。這裡是無可爭議的時尚之城、文化之城、藝術之城，作為現代奧林匹克之父顧拜旦的故鄉，稱其為體育之城，也顯得恰如其分。

1892年，顧拜旦在巴黎索邦大學大禮堂發表演講，首次公開提出恢復奧運會。1894年6月23日，同樣在這座禮堂內，國際奧委會正式成立，掀開了現代奧林匹克運動的序章。

1900年，第二屆現代奧林匹克運動會在巴黎舉行。這一年的世界博覽會也正好在巴黎舉辦，相比于在當時早已擁有廣泛影響力的世博會，奧運會還只能算是呱呱墜地的「嬰兒」，因此這屆奧運會也被作為世界博覽會的一部分舉行。為了那一年的世博會，法國修建了著名的大皇宮，雖然名稱里帶有「皇宮」，但並非是皇家宮殿，而是一座展覽館。

124年後的今天，歷史的軌跡再次重合。

奧運會早已成為全人類的一場體育盛會，奧林匹克精神也已經在全世界廣泛傳播。而當年作為展覽館的大皇宮也將在本屆奧運會上被改造成為一座體育館，承辦擊劍與跆拳道的比賽。

奧運歷史在巴黎被完美地傳承。

奧運之美 城市之美

就在上個月，巴黎奧組委正式發佈了本屆奧運會的官方海報。相關紀念品一經上市，幾近脫銷，成為到目前為止「最受歡迎的巴黎奧運單品」。

巴黎奧運官方海報。(新華社)

這幅作品由法國著名攝影師加托尼耗時2000小時完成，描繪了一個多元且繁華的微觀世界——一座巨大的城市體育場，將巴黎的地標性建築在其中重新排列組合。埃菲爾鐵塔貫穿在法蘭西體育場中間，塞納河、凱旋門、協和廣場等都在畫中，而除了這些巴黎以及法國的標誌性元素，本屆奧運會和殘奧會的運動項目也散落在海報的各處角落。

這是對巴黎奧運會願景最直觀、最形象的呈現——一場融入城市的體育嘉年華。

毫無疑問，計劃7月26日晚在塞納河上舉辦開幕式是組委會最大膽、也最天馬行空的一次創舉——在夕陽余暉下，一場流動的盛宴在塞納河緩緩拉開大幕，運動員們乘坐遊船從奧斯特里茨橋由東向西出發，航行6公里至埃菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場，參加在那裡舉行的慶祝儀式。

從凡爾賽宮到榮軍院，從協和廣場到埃菲爾鐵塔，這些著名地標將在比賽期間變為臨時運動場，迎接全球觀眾。改造工程正在如火如荼地進行，鐵塔下沙灘排球場地的觀眾看台正在搭建，協和廣場上的城市運動公園也初見雛形。

「我們有幸擁有世界最美麗的一座城市，因此我們一開始就計劃儘量把奧運會融入城市。巴黎是我們的舞台，我們會盡最大可能在這個舞台上表演，」埃斯坦蓋說。

最後衝刺 直面挑戰

進入2024年以來，巴黎奧運會各項籌備工作駛上快車道。

場館建設方面，奧運村、拉夏貝爾體育館、水上運動中心先後交付。3月，拉夏貝爾體育館還舉行了羽毛球奧運測試賽，運動員們紛紛點讚。

志願者方面，約45000名志願者的招募工作也幾近完成，這些志願者從大約30萬申請者中選出，其中有20%來自海外，來自中國的志願者達到數百名。

此外，海報、郵票等奧運相關紀念品的發佈掀起了民眾一波又一波的搶購熱潮。隨著奧運火種採集成功以及火炬傳遞的開始，奧運會各項籌備工作也迎來衝刺階段。

奧運火種點燃。(新華社)

「我每天的工作都被安排得滿滿當當，我就像是一個日程表，填滿了一條條待辦事項，每完成一條就在框框里打勾，然後趕緊關注下一個日程，」埃斯坦蓋如此形容近來的狀態。

本周，法國總統馬克宏在接受採訪時再次提到大家最為關切的安保以及交通問題。他向公眾表示，奧運會尤其是開幕式的安保級別將是最高等級。

「如果要問那天法國最安全的地方在哪裡，我會說就是在開幕式現場，」馬克宏如此表示。

但有信心做好充分準備，並不意味著無視風險。馬克宏也坦誠告訴公眾，如果屆時面臨的安全風險過高，不排除改變地點舉辦開幕式的可能。

「還剩100天，我們無比期待，但我們要更謹慎。接下來還有很多工作要做，但舉辦一項如此重大的綜合性運動會，有挑戰是再正常不過的事，我們要做的就是面對這些挑戰，並想辦法解決它們，」埃斯坦蓋說。

埃菲爾鐵塔下的奧運倒計時牌已指向了100天。馬上，奧運五環也將被安裝在鐵塔之上。這個盛夏，巴黎將交出一張怎樣的答卷，全世界拭目以待。