花2000小時手繪的巴黎奧運海報 上萬人物還藏吉祥物彩蛋

巴黎奧運官方海報。（取自巴黎奧運官網）

2024年巴黎奧運 將於7月26日至8月11日舉行。官方近日在奧賽博物館 發布由法國著名插畫藝術家卡托尼（Ugo Cattoni）創作的兩張巴黎奧運和殘奧海報。此海報堪稱奧運海報史上的一次大幅創新，豐富細節有別於以往海報設計，不但畫入了所有運動，海報中甚至共「藏」了8個巴黎奧運吉祥物。

法國著名插畫藝術家卡托尼創作奧運海報，靈感來自一個巨大的城市體育場，將巴黎地標在其中重新排列組合。（美聯社）

新華社報導，作為以色彩運用見長的藝術家，卡托尼幻想出了一個多元且繁華的微觀世界，其中既包括巴黎以及法國的標誌性元素，也有本屆奧運和殘奧的所有運動項目。兩張海報既可被看做單獨兩幅作品，又可合二為一成為一張巨幅完整海報，左邊是奧運，右邊是殘奧。

奧運和殘奧官方海報主要由2張海報組成，既可被看做單獨的兩幅作品，又可合二為一，左邊是奧運，右邊是殘奧。（新華社）

「我設計的靈感來源是一個巨大的城市體育場，將巴黎的地標性建築在其中重新排列組合。艾菲爾鐵塔從法蘭西體育場中間貫穿而過，塞納河、凱旋門、協和廣場等等都在其中。」卡托尼介紹。「海報中一共『藏』了8個巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge），需要花點時間才能找出來。奧運五環和殘奧三色標誌、大眾馬拉松 跑、奧林匹克格言等，也都可以在裡頭找到。」

畫風傾向超現實的法國著名插畫藝術家卡托尼（Ugo Cattoni）表示，2張巴黎奧運官方海報由他親手繪畫，創作過程共花約2000小時。（美聯社）

卡托尼說，這兩張海報均由他手繪完成，整個創作過程一共花了約2000小時。「一開始我還在數著畫了多少個小人，但後來實在太多，數不過來了。我估計有上萬個吧，看看有沒有觀眾對這個感興趣會數一數。」卡托尼說。

巴黎奧組委主席埃斯坦蓋對這兩幅海報非常滿意，「這不僅僅是單純的海報，我們希望盡可能囊括更多元素，我們希望與眾不同。這是奧運歷史上一次全新嘗試。」