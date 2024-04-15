巴黎奧運倒數100天 希臘古奧林匹亞採集聖火火種

巴黎奧運火種16日在希臘古奧林匹亞採集。(路透)

法國總統馬克宏 15日對外披露巴黎奧運 開幕式備選方案。馬克宏表示，考慮到安全因素，將於7月26日舉行的巴黎奧運開幕式可能有B計畫和C計畫，法國正在對此進行準備。

巴黎奧運火種將於4月16日在希臘古奧林匹亞採集。隨後，巴黎奧運將會於17日迎來倒計時100天。

馬克宏說，如果塞納河上舉辦開幕式的安全風險過高，開幕式的地點有可能改在埃菲爾鐵塔附近的特羅卡德羅廣場舉行。他還表示，開幕式改在法蘭西體育場舉行也是有可能的。

根據巴黎奧組委此前公布的信息，巴黎奧運開幕式將在塞納河河道及沿河區域內舉行，不再局限於體育場。上萬名運動員將乘坐船隻經由塞納河入場。法國官方稱，開幕式持票觀眾規模約為32萬人，還有約20萬人可以在塞納河周圍建築等地點觀看開幕式。

巴黎奧運17日迎來倒計時100天。(路透)

按照有關安排，開幕式運動員乘船入場起點為奧斯特利茨橋，終點為靠近艾菲爾鐵塔的耶拿橋，沿途會經過巴黎聖母院 、盧浮宮、大皇宮等著名景點。

巴黎奧運的安保工作受到外界越來越多的關注。法國3月24日將反恐安全警戒級別提升至最高級。

另外，馬克宏還在專訪中重申，他會在塞納河游泳。他表示，法國官方已投入10億歐元公共資金用以改善塞納河和馬恩河的水質。