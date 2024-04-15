我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

南加少年遭管教所同伴打斷鼻子 緩刑官袖手旁觀

巴黎奧運倒數100天 希臘古奧林匹亞採集聖火火種

中新社／巴黎15日電
巴黎奧運火種16日在希臘古奧林匹亞採集。(路透)
巴黎奧運火種16日在希臘古奧林匹亞採集。(路透)

法國總統馬克宏15日對外披露巴黎奧運開幕式備選方案。馬克宏表示，考慮到安全因素，將於7月26日舉行的巴黎奧運開幕式可能有B計畫和C計畫，法國正在對此進行準備。 

巴黎奧運火種將於4月16日在希臘古奧林匹亞採集。隨後，巴黎奧運將會於17日迎來倒計時100天。

馬克宏說，如果塞納河上舉辦開幕式的安全風險過高，開幕式的地點有可能改在埃菲爾鐵塔附近的特羅卡德羅廣場舉行。他還表示，開幕式改在法蘭西體育場舉行也是有可能的。 

根據巴黎奧組委此前公布的信息，巴黎奧運開幕式將在塞納河河道及沿河區域內舉行，不再局限於體育場。上萬名運動員將乘坐船隻經由塞納河入場。法國官方稱，開幕式持票觀眾規模約為32萬人，還有約20萬人可以在塞納河周圍建築等地點觀看開幕式。

巴黎奧運17日迎來倒計時100天。(路透)
巴黎奧運17日迎來倒計時100天。(路透)

按照有關安排，開幕式運動員乘船入場起點為奧斯特利茨橋，終點為靠近艾菲爾鐵塔的耶拿橋，沿途會經過巴黎聖母院、盧浮宮、大皇宮等著名景點。

巴黎奧運的安保工作受到外界越來越多的關注。法國3月24日將反恐安全警戒級別提升至最高級。

另外，馬克宏還在專訪中重申，他會在塞納河游泳。他表示，法國官方已投入10億歐元公共資金用以改善塞納河和馬恩河的水質。 

巴黎奧運 馬克宏 巴黎聖母院

上一則

NBA／給觀眾吃免費三明治 火箭巨神兵竟故意2罰0中

延伸閱讀

蕭茲訪中前對話馬克宏 討論對中貿易關係、烏戰對歐影響

蕭茲訪中前對話馬克宏 討論對中貿易關係、烏戰對歐影響
我在馬克宏面前出糗…法奧運跳水選手從3公尺摔進水池

我在馬克宏面前出糗…法奧運跳水選手從3公尺摔進水池
法國、巴西總統牽手 網笑:像婚照

法國、巴西總統牽手 網笑:像婚照
布林肯訪巴黎晤馬克宏 討論俄烏戰爭、加薩衝突

布林肯訪巴黎晤馬克宏 討論俄烏戰爭、加薩衝突

熱門新聞

大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

2024-04-11 18:08
大谷翔平。(路透)

水原竊取1600萬多誇張？大谷10年賺不到、可買下一支中職球隊

2024-04-11 22:25
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

2024-04-07 19:14

超人氣

更多 >
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持