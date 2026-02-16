台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

我的頻道

盧宏奇
台新創投總經理林宇聲從閱讀中領悟新創精神。(記者潘俊宏／攝影)
台新創投總經理林宇聲從閱讀中領悟新創精神。(記者潘俊宏／攝影)

新創與攀樹間能激盪出火花？台新創投總經理林宇聲讀完「旅行在樹梢」後，歸納出好奇與初心、說服力、精實創業、關鍵資源等四大新創精神，並想對新創人說，新創是自我懷疑卻又一意孤行的英雄之旅，那就「Light career with passion」。

★帶領讀者 想像樹上旅行

「旅行在樹梢」作者藍永翔博士是國際知名女性森林科學家，並擁有20年在高空「樹冠層」的攀爬經驗。作者結合化學的嚴謹、森林學的宏觀，及女性科學家的細膩，不只將樹木當研究對象，更視為可親近、可對話的風景與夥伴。

作者從地表到樹梢的垂直空間，帶領讀者在樹上想像旅行，內容具有嚴謹的敘事系統，而非隨筆式的散論。從台灣扁柏為攀爬起點、台灣雲杉的貼身研究、錫卡雲杉的異地慰藉、花旗松的生存探微、壯麗冷杉的競合生態、世界爺的氣候轉變、最後再回到家鄉台灣杉的人文思索。

全書以「七棵巨木」為架構，紀錄作者從台灣高山到北美溫帶森林的田野研究。來自南投縣山城的林宇聲說，本書不僅讓他重溫台灣的山林之美，更進一步摹想如何像樹木一樣，在站穩根基的同時，向天空尋找共生與永續的可能。

身兼創投公會副理事長的林宇聲，大學曾就讀哲學系，擁有財務、法律、資管三個碩士學位，目前亦為博士候選人。他認為，作者本著「生態不是蒼白知識，而是樹木日常生活」思維，不僅是犀利的觀察者，更是溫暖的反思者。本書是融合科學實證、野外筆記與生命體悟的精彩著作。

創投世界充滿報表與分析，但這本書卻給林宇聲一個跳脫數字、審視本質的全新視角。新創個案之於動態市場，如同單一樹木之於宏觀森林，都是自身韌性交織生態競合的議題。

讓林宇聲印象深刻的是，這本書在數據之外，察覺了生命的邏輯。首先是「堅持」與「熱愛」的辯證。作者提到田野調查固然艱辛，但攀上樹梢早已是她生命的樂章。也因擇其所愛，雖然堅持很難，但放棄更難。

★犀利觀察 領悟四大精神

其次是「軌跡」與「累積」的肯定。作者描述自己從台灣出發，遠赴美國，再帶著滿身閱歷回到家鄉森林。這趟跨越萬里的旅程，印證每一步都算數，沒有白走的路。基於創投視野，林宇聲將閱讀心得迴響於四大新創精神。首先是好奇與初心。作者愛上攀樹來自意外接觸，鼓勵我們主動體驗未知擁抱好奇。一旦初心形成，就要保持熱情，而不是「勝固欣然敗亦可喜」的可有可無。

接著是說服力。如同科學家與一般大眾有溝通距離，新創者亦須強化「說故事能力」，才能向前說服消費者、向後說服投資者。

第三、精實創業。實驗室的變因可控，但田野調查變因不可控且互相關聯，要在現場邊做邊調整，恰如終須進入市場驗證的精實創業。創業計畫書可以單打獨鬥追求完美，但市場實務須團隊協作、見招拆招。

最後則是關鍵資源。樹木下方的枝葉照不到陽光，須移轉養分到陽光充足的樹冠層，以創造最大的光合作用產值。好比資源囿限的新創企業，常面臨「資源邊際效應」的挑戰。林宇聲表示，新創企業如同萌芽小樹，均應將資源稀缺視為逼迫進化的動力。唯有具備戰略性斷捨離的勇氣，進入差異化的賽道，才能在有限的存活時間內，爭取到決定勝負的第一線陽光。

