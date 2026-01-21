用AI悼故友 雷光夏：專屬我的哀悼 蔡宏賢：復原作品精神

我的頻道

記者何定照／專題即時報導
雷光夏父親雷驤的畫本。她認為常翻至親留下的文稿，就是種哀悼過程。（圖／雷光夏提供）
AI延續過世親友笑語的案例並不罕見，雷光夏與蔡宏賢面對至親與好友遺留作品，方式則各異。AI儘管強大，能否療癒人類最深層的傷痛，終究隨人不同。

問：兩位是否曾想藉由AI延續過世親友音容？

蔡：我先從「你好，人類」展中松尾公也的作品談起。松尾的太太11、12年前過世，他就讓機器學習太太的樣貌聲音，生成太太煮飯、唱歌的影像，即使她生前完全沒做過這些事。

我一開始當然覺得這作品很好，但也覺得有點毛骨悚然，因為那顯然是位中年男子沒法放開他妻子，所以一直創造不存在的妻子。他要彌補的是內心的洞。

但我後來跟藝術家稍微聊後，比較可以理解。他不是只滿足自己，他是相信太太若在世，也會同意做這些事。我覺得這是AI正面的部分，透過擬真的資料訓練，最終填補巨大的傷痛。隨著技術進展，他太太在影片中也不斷進化，現在唱得更好、表現也更真實了。

雷：多翻多看親人詩集畫本

雷：每個人哀悼的方式不一樣，有些人是把已經逝世之人化成AI，我有個朋友則是把離世的爸爸樣貌做成抱枕，讓媽媽可以抱著。

我曾為外祖父李漢湖的故事（白色恐怖時期遭判死刑）寫過兩首歌，最近整理東西時，發現他在1930年代用日文寫的一本小詩集，那時他才17歲，每一頁都很仔細記錄當時的生活、心情與想法。

我們請外甥女翻譯出其中一首詩，寫著寂寞的秋天在高山上，是首很美的詩。我還發現他另本用鉛筆畫的速寫簿，這兩本都好珍貴。

我想起我父親也有更多這種本子，他都走到哪畫到哪，我好珍惜這種手繪的手感。如果說我有個哀悼的過程，我覺得我的方式是多翻它、多看它，然後多與我的來處與要去的地方做想像跟連結。如果未來有什麼因此而來的創作很好，若沒有也沒關係，那就是屬於我個人的哀悼過程。

蔡：沉浸式環境的手工影像

蔡：究竟要怎麼悼念故友，其實我還沒釐清。曾跟我一起拿網頁設計大獎的好友張士峰前年突然走了，我們當然很哀傷，就先把他手稿整理出來，用AI以他的風格生出一點圖像，心中隱隱承諾要復原他的精神和作品。至於那是數位分身或某種創作，我還在梳理。

問：過程中你有得到療癒嗎？

蔡：沒有。但是我最近在歌劇院演出的「MOVING PLUS：The World as Prompt」，在演出前都會先把藝術家影像拿去訓練，讓沉浸式環境同時出現非常手工和AI生成的影像，我覺得也許可以朝這種形式去思考。

雷光夏發現外祖父李漢湖十七歲寫的小詩集。（圖／雷光夏提供）
