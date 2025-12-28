林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

上個賽季幫助新北國王打下TPBL總冠軍，獲得總冠軍賽 MVP的林書豪 8月底宣布退役，28日他舉辦粉絲見面會透露，退役關鍵之一是想與家人、兒子有更多相處時間，主持人詢問是否有再增添家庭新成員打算，林書豪還先沉默思考了一下。

林書豪沉默時，台下有粉絲喊「再三個」，讓台上的林書豪、主持人唐志中嘴角都失守，林書豪也立刻給了回應表示這數字很難達成，讓現場再響起一陣笑聲。

去年升格當父親的林書豪28日也透露，今年總冠軍賽時到高雄客場，兒子也有南下一起加油，但他下了球場把時間都花在球隊開會、身體恢復和治療，根本沒時間和兒子碰面，直到打下冠軍後，他五時半就起床等待兒子六時起床，想帶兒子去游泳，不料想像中的溫馨畫面並沒出現，兒子對自己有點陌生，沒看到媽媽的情況下反而開始哭。

這段和兒子的相處讓林書豪十分衝擊，「我不是後悔我那麼努力贏這個冠軍，我是在想，到我這年紀，到底什麼是成功？籃球帶來那麼多成功，但我不想小孩一直覺得我不在。」林書豪分享，現在有很多時間帶兒子去上課、溜滑梯，「現在是我出門我兒子會哭，因為我不在，因為他很黏我。」

37歲的林書豪還透露，球員時期受到大大小小的傷，讓他生活受到影響，像是膝蓋彎曲度受限，不能正常坐下來，現在就算已經退役仍要做許多復健，這都是運動員要犧牲的部分，也是讓他決定退役的其中一部分原因。