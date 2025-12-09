米農場班長陳燕卿帶台灣米衝出去 連國際機場都有賣

桃園大賀良質米農場班長陳燕卿認為，台灣米必須朝向特殊品種、高品質的米發展，且用契作方式穩定品質，才有辦法走出活路。（記者徐珮君／攝影）

極端氣候發威，日本 今年意外缺米，上演了一場「令和米騷動」，由此也讓好吃又實惠的台灣米，有了一波出口契機。由桃園大賀良質米農場班長陳燕卿領導的產銷班，今年就標得1000公噸外銷日本的配額米。

品質優良 打開日本市場

說起這段經歷，陳燕卿笑說，一開始是有日本廠商表達要匿名參觀農場，前後還來看過三次，最後還把米帶回去檢測，「等到品質檢測都符合規定後，才曝光說要買米，讓大家簽定意向書。」

陳燕卿認為，日本人對自己的米有很高的光榮感，台灣米能被認可，實屬難得。幾個亞洲市場，如馬來西亞、香港等地，也是以米食為主，再加上世界各地都有台商，都可算是潛在出口地，重要的還是，品質好，有特色、好吃，就能把價格提高，外銷出去。

他提到，吃米的口味、習慣，其實是養成的，就像東南亞 生產長米，比較鬆、不黏，但是不少在台灣的印尼 移工吃慣了台灣米，現在回去吃印尼米，反而會覺得不好吃。菲律賓的米都是從印尼進口，也是可以開發的市場，陳燕卿觀察，「東南亞的米，價格比較低，台灣可以專攻高端市場與金字塔頂端的客人。」

陳燕卿認為，台灣米必須朝向特殊品種、高品質的米發展，且用契作方式穩定品質，才有辦法有活路。在開拓外銷市場，更要靠政府帶頭衝出去，像中國政府就積極拓展中國米，他認為，政府與其一年花180億（台幣，下同）收購公糧，不如拿出50億協助台灣米出口，這樣出口賺外匯，還能減輕國內稻米生產過剩的壓力。

陳燕卿說，大賀米好吃的關鍵在於「契作」。以產銷班為例，契作是採一條龍作法，從稻種、育苗、乾燥、包裝，都全程管控，「產銷班連乾燥機都選用小台的，一次只乾燥一位農民種的米，哪一期稻穀是哪個農民種的，全部都有登錄，清清楚楚，之後乾燥後裝進太空包，也標示清楚。」

嚴格控管 成為國家門面

正是靠著嚴格管理，如今大賀米也在桃園機場販售，成為「國家的門面」。目前產銷班全部契作農地達到80公頃，農民加入契作，每公斤可獲得高於公糧收購價格，「我們用26.6元收購，比公糧高0.6元，這樣農民就願意配合契作，用心照顧田間。」陳燕卿說。

他也提到，產銷班今年曾有兩個月因香米太搶手，賣到沒有米可賣，「有人建議我可以賣其他人的米，但我堅持我的包裝只能用於產銷班自己種的米。」如是堅持，自然能吸引一批懂得吃的回頭客。

陳燕卿解釋，「有的米本身會亮，就是有保水層，像產銷班選種的桃園3號、台南16號米就有保水層，因此看起來亮亮的；台南16號是用日本越光米接種的，桃園3號是農改場接印度香米和台梗2號育種，煮出來就有芋頭味道。」米的天生氣質如此，也唯有靠著契作，才能讓米穩定展現特色。

農人種好米，民眾在家想要煮出好吃的白米飯，也有很大的學問。陳燕卿注意到日本人煮飯的流程，非常講究，從早餐就煮新鮮的稀飯，而且有一套仔細的工序，「洗好米，放在冰箱20分鐘，再拿出來泡10分鐘，讓每一粒米完全吸收到水分，才放到電鍋煮飯20分鐘，煮好後要掏鬆米飯，再蓋10分鐘。煮飯至少要一小時，飯才會很Q。」

種了30年米，陳燕卿自信台灣米的香Q和日本相比，不遑多讓，「像我們以前去台北大安森林公園參加稻米展示會，只用一般小電鍋煮米，用我們生產的米和煮飯工序，煮出來的飯讓小朋友連吃好幾碗。」他說：「家長都好奇，小孩在家不愛吃飯，在這邊竟吃這麼多碗，就是米種本身有甜味，又按照完整的工序煮飯。」

對於台灣農業人才接班問題，陳燕卿感嘆說，「青年回來種田要有利潤，給他們穩定的生活，才有誘因讓他們回來。」1980、1990年代，台灣稻作兩期都休耕，整個農業從業人口完全斷層，包括修理農業機具、育苗的產業鏈都斷掉，現在好不容易有專業農、青農回來了，產業鏈才慢慢恢復。

陳燕卿的兒子、媳婦都是屏科大畢業的農業專才，現在回來接班，月薪比在工廠工作還多，而且種田時間自由，年輕人就願意留下來。