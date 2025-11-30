「台灣魯肉飯」董事長盧弘哲堅守品質 打造成嘉義人記憶味

「台灣魯肉飯」董事長盧弘哲從市場攤位起家，靠著「再難也要守住品質」的信念，一路滷出屬於嘉義的香氣與傳奇。（記者李宗祐／攝影）

一碗看似平凡的滷肉飯，串起嘉義庶民生活味，也記錄一段創業者的逆轉人生。創立於1998年的「台灣魯肉飯」，從市場小攤起家，在董事長盧弘哲堅持「再難也不能犧牲品質」的信念下，27年來成為嘉義人記憶中的日常味。近年導入現代管理與數位工具後，此在地品牌迎向第二次成長。

55歲盧弘哲創業前做過業務、擺過地攤，甚至靠工地打零工維生。最落魄時身上僅剩500元，連小孩看病費都付不出。1998年在叔叔建議下，他以一碗滷肉飯與味噌湯搏出新路，「如果沒生意，至少還吃得上飯。」便是他的破釜沉舟。最初以母親的家傳味為底，母子磨合三個月才定味。他強調滷汁不加味精、不用化學品，採用在地純釀醬油、純米酒、本產豬肉與紅蔥頭慢火細滷，「滷肉要香，靠誠意，不靠捷徑」。

為突破傳統小吃瓶頸，盧弘哲3年前邀請具餐飲管理經驗的倪載信加入，推動企業化與數位轉型。他也爭取嘉義市政府補助，導入LINE 會員系統與行動支付 ，2年內會員從百人暴增至3千人，民生店數位支付比率從0.1%提升至10%。他說，「數位化不是取代人情味，而是讓服務更精準」。

面對物價上漲，「台灣魯肉飯」仍堅守不偷工、不減料。主力商品滷肉飯數年來從25元調整至38元，仍獲顧客支持。即使香菜曾飆破每斤千元，盧弘哲仍拒絕縮減配料，只因「用心對待客人，是做餐飲最基本的事」。疫情 期間團隊開發滷雞腿、滷排骨等便當，拓展品項，近期也將推出芝麻涼麵與自有商品。