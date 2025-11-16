不忍故鄉被「黑化」 曾莉捷巧用特產開恆春味咖啡廳

我的頻道

記者潘奕言／屏東報導
23歲的曾莉捷（右）獲媽媽張嘉芬（左）支持，在恆春鎮上開咖啡店，為故鄉觀光盡心力。（記者潘奕言／攝影）
近年屏東墾丁累積許多負面新聞，「黑墾丁」成網路顯學，連帶影響恆春半島觀光。23歲的曾莉捷不願故鄉恆春就此「黑化」，獲媽媽鼓勵及支持，在恆春鎮上開了HARU．恆／春恆咖啡好物店，推廣在地農特產品，為故鄉觀光盡心力。

曾莉捷畢業於成大政治系，曾去日本留學，同學畢業後大多升學或考公職，只有她完全沒有方向，後來在恆春鎮開伴手禮店的媽媽鼓勵她返鄉開咖啡店，「希望能為故鄉做些什麼」成為她下定決心的關鍵點。

曾莉捷說，她高中起到外地讀書，同學聽到她來自恆春，語帶羨慕說「好好喔，住在這麼棒的地方。」豈料後來墾丁負面新聞愈來愈多，讓她覺得很難過，自己的故鄉怎麼變成如此不堪？

曾莉捷決定開店後四處拜師學習，歷經無數次實驗後，成功將恆春特產洋蔥及港口茶融入巴斯克乳酪蛋糕，風味與眾不同。另外招牌「西西里咖啡」則採用自家種植的無籽檸檬，香氣更加濃郁，而且酸、苦、甜味一起融合成清雅風味，不少顧客念念不忘，一再光顧。

咖啡店名稱也引起很多人好奇，曾莉捷解釋，HARU是「春」的日文發音，恆春原本就是四季如春的意思，春恆則是代表她開這家店的初心，願春能恆在她的家鄉。未來希望能去東京甜點學校進修，研發更多代表恆春的特色產品。

