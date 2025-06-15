換肝之父陳肇隆 植樹20年 荒蕪醫院今成樹海

換肝之父陳肇隆。（記者劉學聖／攝影）

耗時一年，前後諮詢82名來自醫界、學界、官員等專家，首支由民間出資的全民健保 30周年紀錄片「創造奇蹟的旅程」，完整記錄健保開辦的艱辛，並探討健保「永續」的可能性。影片以高雄長庚肝臟移植手術破題，許多肝疾重症患者重生是健保一大成就，締造多項肝臟移植紀錄的推手，正是換肝之父陳肇隆。

關於陳肇隆 製表／元氣中心

颱風夜驚魂 深思綠化重要

淨零減碳已成世界趨勢，早在20、30年前，陳肇隆即深耕南台灣，積極培育樹苗，打造綠蔭，成為永續醫療的先鋒。

氣候變遷 對自然生態的衝擊，陳肇隆感受深刻。2024年南台灣飽受颱風肆虐，凱米、山陀兒、康芮接續登陸高雄，其中山陀兒從小港區上岸，一度引發17級陣風，貨櫃、鐵皮屋、招牌遭強風吹移，眾多行道樹、電線桿被吹倒，家住鳥松山腰的他有家歸不得，只好夜宿飯店。

更早之前，2001年潭美颱風造成七一一水災，12小時總降雨量逾500公釐，打破高雄200年暴雨頻率紀錄，一夜之間高雄成為水鄉澤國。那時陳肇隆住在高雄長庚附近，結束換肝手術返家時，馬路汪洋一片，只能棄車步行回家，不到三公里，卻從深夜11時走至凌晨3時，水已淹至胸口，感覺與死神擦身，也讓他了解環境永續的重要性。

綠手指之路 從肉桂樹開始

「種樹就跟換肝一樣，一個救人，一個救地球。」陳肇隆說，植肝救生命，種樹則能護大地，綠化環境，除了美化景觀、豐富生態，更能構築對抗氣候變遷、地球暖化的第一道防線。

在手術台上，陳肇隆雙手救人無數，締造多項移植手術紀錄，場景切換至自然生態環境，則變成了鬆土、育苗、種樹的綠手指。他把種樹當作醫療工作之餘的休閒、運動與紓壓。

陳肇隆之所以成為「愛樹的人」，並堅信「會種樹才是好男人」，原因單純而美好，20多年前，摯友贈送他一棵肉桂樹，樹幹逐漸茁壯，成為遮陰大樹，肉桂種子成熟，掉落土中，他彎下腰撿拾，突發奇想，移植至另一塊土壤，沒多久冒出一片翠綠嫩芽，茂盛的生命力令人動容。

陳肇隆細心培育下，眾多肉桂種子育成幼苗，長成小樹，這促使他勾勒起綠化生態的願景。在2003年接手高雄長庚院長後，推動醫院公園化，透過植樹來凝聚同仁們對醫院的參與感、認同感，歷經多年廣植喬木，原本荒蕪的高雄長庚院區現已綠蔭成林，有如大型公園，院內近萬棵喬木，一半以上源自他播種、培育的小樹苗。

環境與健保 都有永續課題

健保30年紀錄片「創造奇蹟的旅程」希望喚起全民意識，永續健保，每個人在崗位貢獻己力。經常出國演講、示範手術教學的陳肇隆熟悉各國狀況，他說，相對於大部分國家，在全民健保下，民眾就醫權益獲得保障，幸福許多。

以活體肝臟移植手術為例，醫療費 用昂貴，如果完全自費，非一般家庭所能負擔，高雄長庚曾收治來自菲律賓的患者，出國前須對外募款，籌足經費，跨海就醫。相較之下，台灣健保給付手術費用，大幅降低病患經濟壓力。

陳肇隆強調，健保永續、環境永續是國人必須嚴肅面對的重要課題，缺一不可，有賴於政府部門、醫療體系、社會大眾攜手合作，持續關注永續議題，身體力行，始能維護國人健康，為地球永續盡一分心力。