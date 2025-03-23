我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

黃慶祥圓夢 十年寫成彰化舊社故事書

記者簡慧珍／彰化23日電
彰化縣二林鎮舊社子弟黃慶祥費時10年為家鄉書寫「舊社故事書」。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣二林鎮舊社子弟黃慶祥費時10年為家鄉書寫「舊社故事書」。（記者簡慧珍／攝影）

彰化縣二林鎮「舊社」依傍二林溪，清代船隻從台灣海峽駛入二林溪直抵舊社港，造就地方繁榮也留下許多故事，舊社唯一博士黃慶祥擔心地方文史散迭，費時10年寫成「舊社故事書」，回饋生養他的家鄉。

黃慶祥75歲，回憶出國留學取得美國奧立岡大學博士學位，搭機返國時，舊社庄民租一輛遊覽車到中正國際機場（今桃機）接機，讓他相當感動，埋下回饋鄉土的種子，立志為家鄉開展新產業、找出新生代、書寫新文化，因此59歲提前退休，即返鄉創立田龜園區、著手田調。

他說，田調從庄內最年長耆老開始訪談，80多歲到40多歲，總共40人講3至5個所見所聞的故事，他有訪談「撇步」，拿張小凳坐在低處，講故事者一定坐的比他高，產生由上對下講述的傳承感，耆老和地方人士樂意侃侃而談。

舊社故事書收錄地理歷史、信仰文化、風情民俗、塵封傳奇等故事，描繪舊社最具特色的大池塘由來，舊社老一輩集資買回池塘給庄民共享，及舊社主神李王的靈驗趣事；二林鎮長蔡詩傑先讀為快，說這本書鉅細靡遺記錄舊社點點滴滴，是地方可貴史料。

彰化縣文化局曾洽詢改為中西里舊庄村史，黃慶祥婉拒，維持以原來的規畫和形式出版。他表示，回饋家鄉三目標，新產業已透過他在自家農地種植莧菜、奇亞、紅藜這三種作物，採收種籽作為有機食品原料，新生代是從舊社代安宮武轎轎班找出願奉獻服務家鄉的下一代，新文化就是他為家鄉記錄、寫書給家鄉子弟閱讀，期能代代流傳鄉里。

他的下一個夢想是為鄉內孩子成立圖書館，培養更多人才回饋家鄉。

退休

上一則

高中校園見聞

延伸閱讀

挪威男問ChatGPT「我是誰？」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

挪威男問ChatGPT「我是誰？」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴
後院的柳樹

後院的柳樹
醫療爭議強制調解沒期限 醫病都折磨

醫療爭議強制調解沒期限 醫病都折磨
養牛不易(上)

養牛不易(上)

熱門新聞

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00
王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
圖／江長芳

長舌婦

2025-03-16 02:00
江長芳／圖

長舌婦

2025-03-17 02:04
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消