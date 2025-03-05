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氣象主播李富城學習不老 90歲攻讀碩班 享受壓力與挑戰

記者廖靜清／台北即時報導
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氣象主播李富城高齡90歲，不但親手操作錄影、剪接、上傳影片，在線上直播報氣象，如今更重返校園，展開學術旅程 。(記者黃義書／攝影)
氣象主播李富城高齡90歲，不但親手操作錄影、剪接、上傳影片，在線上直播報氣象，如今更重返校園，展開學術旅程 。(記者黃義書／攝影)

「90歲還能回校園念書嗎？」這是許多人的疑問，家喻戶曉的氣象主播李富城用行動給出令人驚嘆的答案。他高齡90歲，親手操作錄影、剪接、上傳影片，在線上直播報氣象，如今更以學生的身分進入世新大學傳播管理學系碩士在職專班，展開學術旅程，身體力行，告訴大家，學習不受年齡限制。

82歲離開職場 轉經營社群

李富城為空軍通信電子學校氣象科畢業，曾擔任氣象官、課長、空軍氣象中心副主任、空軍氣象訓練班正科班主任，退役後先後在各大電視台播報氣象。82歲才真正從職場退下來的他，現在每天堅持種植植物、記錄過往回憶，持續關注氣象，經營臉書、轉換成YouTuber。

李富城7年前喪妻，一度陷入憂鬱情緒，好一段時間如行屍走肉，完全沒有生活目標。「有一次我迷路了，整整15分鐘腦袋完全空白，等到回神過來，我嚇壞了，很怕我失智了。」他說，那次經驗，強迫自己從谷底走出來，努力回到生活正軌，靠著經營社群媒體、規律運動、人際互動，讓大腦保持活躍。

考上傳播管理碩士班圓夢

透過臉書、YouTube頻道，李富城感覺重回螢光幕前，開心與民眾互動分享生活點滴。只是，這些小確幸還不夠，去年實現夢想，考上了世新大學傳播管理學系碩士在職專班，成為全校最高齡碩班生。他說，10年前就萌生報考碩士班的念頭，但家人擔憂身體狀況而作罷。

如今，退休後再進修，重新當學生，再次感受學習的樂趣，彷彿是另一種啟動回春的機制，每天都精力充沛。「我很珍惜上課的時間，也很期待每周坐在教室內，聽各領域專家分享影音製作，還有AI趨勢，完全沒有『老無用』的感覺，還覺得自己很厲害。」他說，與時俱進才不會變成孤僻老人。

「不要想著退休頤養天年」

「那是電視台的主播耶！」「他是來授課的嗎？」行走在校園內，難免會招來關注的眼神，李富城說，自己已經步入鮐背之年，卻沒有「鮐背」所形容的氣色衰退，步行速度完全不輸年輕人，而且昂首闊步，看上去精神奕奕，這全有賴年輕時規律運動、均衡飲食打下的健康基礎。

「我覺得重返校園很好，心境感覺變年輕，和同學們的年齡差了一大截，甚至系主任、教授也比我小，但這些都是激發學習的驅動力。」李富城認為，學無止境，而且人生不該設限，不要想著：退休就該頤養天年。他看過一些才六、七十歲就過上安逸日子的朋友，生活完全沒有目標，結果每天漫無目的度日，體力及腦力漸漸衰退。

錄音做筆記 拿到99分成績

身旁友人常問：這把年紀還念書，不累嗎？壓力不大嗎？李富城認為，生活有一點壓力比較好，而且使人更有動機完成想做的事。他分享，每次上課都錄音、回家重聽做成筆記，再做成詳細的報告，上學期拿到99分的成績，這絕對不是教授的同情分，而是靠自己掙來的成果。

李富城選擇挑戰性的方式，用學習創造生活的幸福感，也開創人生的第二曲線。他笑說，跨年齡層的青銀共學，自己也成為年輕學生的「人生業師」，降低世代隔閡。他希望能將自己的專業經驗結合傳播科技，轉譯為氣象科普知識，傳遞給社會大眾，也發揮「老年」的價值。

「學習讓我保有對生命的熱忱，哪天我失智了，至少還可以延緩病程。」李富城說，保持大腦活躍是預防失智的關鍵，健康變老，才不會成為子女負擔。

失智 退休 臉書

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