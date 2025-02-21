丁永炎 水平式管理 凝聚向心力

台中銀投信總經理丁永炎。(台中銀投信／提供)

台股 科技型基金2024年績效亮眼，其中「台中銀數位時代基金」以43.2%的表現，成為年度績效王。台中銀投信總經理丁永炎表示，管理上以「誠信、負責、專業」為三大核心，帶領台中銀投信穩健向前，預計2025下半年目標將推出主動式ETF。

跨部門合作 實現目標

誠信、負責與專業是丁永炎經營管理的主要理念。他說明，誠信是金融業的基石，建立客戶的信任也是最基本的要求；在管理客戶的資金時，必須以高度的責任感對待，致力於與客戶共同創造資產價值；在競爭激烈的市場中，專業能力是取勝關鍵，不斷提升研究和分析能力，也藉由專業提供良好的績效，為投資 人創造價值。

至於管理風格，丁永炎分享，公司像一個大家庭，每個人都有不同職責，如會計、資訊部或是交易部門等，平時日常運作都各自獨立，但跨部門合作卻是實現公司目標的關鍵。因此，身為一名管理者，也特別重視全體同仁對整體大方向的共識。

他指出，對公司未來的規劃和願景，都會與同仁溝通執行的方向及想法，促使後續整合的過程更加順利。

而在他過去的工作經歷中，丁永炎深刻體會到，管理的關鍵是讓每個人都明白公司的整體目標。他始終相信，只有當每個人都能同心協力，才能真正地做好一件事。

他舉例，公司每兩個月會舉辦一次「慶生會」，這並不僅是吃蛋糕慶祝員工生日，同時也是公司文化的一部分。聚會中，大家透過共同參與、聽取公司最新的進展和未來走向，無形凝聚團隊向心力，並即時了解公司的現況。

公司的向心力也呈現在基金績效表現上，根據統計，台股科技型基金2024年前十強績效平均達33.3%，超越台股大盤28.5%的表現。其中，台中銀數位時代基金以43.2%的績效，成為年度最佳科技型基金。

丁永炎表示，近年台股吸引力逐漸增強，在全球市場中具有競爭力和潛力。他指出，台股也是台中銀投信的強項之一，主因在於基金經理人勤跑公司，且「跟得緊」，透過對公司及產業的深入剖析，能夠更加精確地掌握市場動向。此外，台中銀數位時代基金周轉率低，是經理人深入研究，努力挑好趨勢股票並中長期投資的成果。

厚植競爭力 用心經營

另外，管理哲學方面，丁永炎以「水平式管理」為核心，關鍵主要在於「用心」。他指出，無論是工作還是家庭生活，都應該用心去做好。因此，策略上不僅是鼓勵員工努力工作，更重要的是提供一個能夠平衡工作和生活的環境，如此才能在長期的職業生涯中實現更完善的人生。

在公司未來的目標上，丁永炎分享，台中銀投信預計拓展新的產品線，以滿足不同客戶的需求。展望2025下半年，將計劃推出主動式ETF，產品主軸為該投信擅長的台股。

市場機會方面，他分析，過去由法人和通路主導的市場，逐漸轉向散戶與一般投資人，而投資人愈來愈重視績效與透明性，帶來主動式ETF的發展機會。

此外，主動式ETF的管理彈性，在未來的投資市場中具備潛力。同時，藉由台中銀投信本身的台股強項，把握轉型的機會，日後將設計出符合投資人需求的產品，進一步提升公司品牌以及市場競爭力，將更加重視企劃與產品行銷，以及電子交易、官網等使用者介面的優化。

另外，他補充，主動式ETF的崛起，也對共同基金構成了挑戰。雖然主動式ETF管理費略高於被動式ETF，但持股透明度較高，又同時兼具主動型投資的潛在優勢，例如分散投資及表現優於大盤的能力，成為吸引投資人的關鍵。然而，未來市場競爭激烈，投資人對主動式ETF的績效要求也更高，才能在市場中立足。