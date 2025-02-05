企業家轉型經長 郭智輝爭議中前行

追求效率的企管模式和快人快語的性格，能否適用於擔任國家要職的全局決策？成為經長郭智輝的挑戰。(記者杜建重／攝影)

20多歲時曾在貿易商擔任業務員，近30歲創業，71歲這年，從心所欲的郭智輝帶著「斜槓經濟人」稱號，成為經濟部長。他雖不是第一位由商界轉政界的經濟部長，但當台灣以半導體優勢揚名國際，這位具備科技背景的經濟部長備受外界期待。上任8個月，外界評價如何？

自學日文 曾是郭台銘 翻譯

郭智輝20多歲時在勝記貿易擔任業務員，專注進口日本產品，為接洽日商自學日文，還曾當過鴻海創辦人郭台銘的司機與翻譯。近30歲時，他參與創辦崇越貿易（崇越集團前身），從半導體設備進口拓展至太陽能、環保與生技領域。

年近耳順那年，郭智輝參訪水產加工廠，因無法忍受環境過差，決定成立安永生技，親自嘗試水產加工市場，穿上料理圍裙拍照賣魚。

71歲這年，他在賴清德 總統的欽點下，成為經濟部長。他在接受採訪時，郭智輝闡述他對經濟部業務的想法，身為棒球愛好者、曾經組成業餘「全越運動棒球隊」，他說，「這跟打棒球一樣，不是每次揮棒都能打出安打，但要積極出棒。」

接任部長後，他對台灣經濟發展提出許多新思維，如「境內關外」（吸引高附加價值投資來台）、「境外關內」（帶台灣製造業拓展海外市場）等策略，並倡議以供應鏈大帶小，結合半導體與AI 優勢，規畫重點區域的科技產業園區。

「部長以管理企業的方式看待政府運作，」同仁透露，郭智輝重視「成本效益」與「執行速度」。為強調效率，他開會只找負責人，並強調「按時完成短中長期目標」的重要性，只要坐上會議桌就必須表達意見，「沒有官大官小問題」。

郭智輝描述，棒球是講究團隊的運動，每人各司其職且每個位置都很重要，如何分工、安排打擊位置或鼓勵出棒，必須「安排得當」。

郭智輝曾說，他們這代的台灣人非常重視工作和公司，家庭卻是其次。他舉例，台灣工程師們會願意為解決問題鍥而不捨，但美國工程師不會這樣做，美國人認為家庭最重要，其次才是公司。但如今台灣人的工作觀漸與美國趨近，讓他擔心「如果你跟不上領先群，就會被淘汰」。

但追求效率的企管模式，能否適用擔任國家要職的全局決策？是郭智輝的挑戰。

能源政策與言論 屢遭批評

他從成功企業家轉任經濟部長後，因言論爭議及能源政策矛盾屢遭批評，「快嘴」讓他常招立委海K。例如他曾說「電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電」引發輿論譁然，又未推出服眾的能源觀點，致業界抱怨難以溝通。

他在能源政策上未能平衡電價與供電穩定的矛盾，也加劇外界對政府的信任危機。立委批評他對輝達需要百億度綠電需求的回應草率，形容是「膝蓋式回應」，也有立委要求郭不要「畫大餅」，質問「綠電在哪裡？」

他還曾因提出跨海跟菲律賓買綠電想法，但未事先委託專業機構進行可行性評估頻遭立委「指正」，在備詢台上不得不道歉十數次，此事也因點名AIT（美國在台協會）被指責「狀況外」，讓立委擔憂影響台灣形象。

從商場到政壇，郭智輝的轉型之路充滿挑戰。他的企業管理經驗和效率思維為經濟部注入新風氣，在面對立委與媒體批評時的直率回應展現個人特色，但也讓他不時處於風口浪尖。此外，9個月內有3位次長離任，讓立委質疑領導出問題。

上任經長前，郭智輝曾拜訪法鼓山與佛光山向方丈詢問「以前做事情自己決定，現在做事情決定眾生，我是不是要100%大家同意再做？」而方丈開示：「不見得每個人都滿意你，但如果是做對的事，問心無愧，問天也無愧」。

期許人均GDP 追平日星

據悉，郭智輝上任前曾向賴清德說，他期許台灣人均GDP（國內生產毛額）在2030年追上日本，2040年與新加坡並駕齊驅，並認為半導體、AI與健康產業大有可為。

這位71歲的經濟部長在挑戰中前行，民眾期盼郭智輝能展現他在商場打拚的魄力與敏銳，帶來具體的改變—如穩定能源供應、推動綠電發展，讓台灣不再為能源焦慮。企業則期待他將業界成功經驗應用於政策推動，為台灣打造更具韌性的環境。這或許不只是經濟部的工作，而是一場「團隊合作」的棒球賽，每一棒都至關重要，每一步都決定台灣的下一局如何發展。