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高齡90歲 氣象主播李富城重返校園 修讀世新管理碩專班

記者李芯／台北即時報導
氣象權威李富城90歲挑戰碩士學位。(圖／世新大學提供)
氣象權威李富城90歲挑戰碩士學位。(圖／世新大學提供)

資深氣象主播李富城雖已高齡90歲，不僅親手操作錄影、剪接、上傳影片，在線上直播報氣象，現在還將進入世新大學傳播管理學系碩士在職專班，盼能結合專業經驗和新興傳播科技，用更生動的方式解釋複雜的氣象數據。

李富城為空軍通信電子學校氣象科畢業，曾擔任氣象官、課長、空軍氣象中心副主任、空軍氣象訓練班正科班主任，退役後先後在各大電視台播報氣象。如今高齡90歲的他，選擇修讀世新大學傳管碩專班，並非要追求學位，而是為了在「第三人生」中持續探索未知。

李富城現在不僅持續在線上直播氣象資訊，還親自負責影片的錄製、剪輯與上傳，他希望把自己的專業經驗與新興的傳播科技結合，讓氣象知識的傳遞與傳承更貼近現代社會的需求，「氣象不只是科學，更是一種與大眾溝通的藝術，世新的課程讓我學習如何用更生動的方式講述複雜的數據。」而他對品牌行銷也一直很感興趣，這是過去從未深入接觸的領域。

世新大學傳播管理學系碩士在職專班課程涵蓋品牌行銷、跨媒體資源整合等實用內容，並強調學員間的交流與合作。李富城在課程中學到，「自己的名字」就是一個強有力的個人品牌，「品牌行銷不僅是企業的核心策略，也是個人價值的展現，這些理念讓我受益匪淺。」

世新資訊傳播學系教授阮明淑表示，李富城的實務經驗與學術熱誠讓課堂更加豐富，再進修顯示學習無關年齡，而是對未知的渴望。世新大學期待吸引更多像李富城一樣的學習者，攜手探索新知，為社會注入更多智慧與價值。

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恆星一樣的大人

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