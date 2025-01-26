我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok的未來 川普：30天內會做最後決定

南海爭議 央視曝畫面：菲船從中國海警船前「高速橫穿」

陳一誠車禍失明 苦學調香拿證照

記者林麗玉／台北即時報導
全盲的陳一誠是領有國際證照的調香師。(記者林麗玉／攝影)
全盲的陳一誠是領有國際證照的調香師。(記者林麗玉／攝影)

「上天開了一個大玩笑，也幫我開了好幾扇窗…」全盲的陳一誠因車禍雙眼失明，他沒被打敗，從按摩師、廣播主持人到創辦「光之舞藝團」，現在還領有法國國際調香師證照。

19歲車禍前，陳一誠原本樂觀、熱愛畫畫、旅遊、寫作，雙眼看不到後消沉1年多，甚至曾有輕生念頭，當時他感覺自己一無是處，甚至埋怨過世爺爺「怎麼沒保佑我？」起初連吃飯都要人幫，覺得「不如死了算了」，滿滿負面情緒卻在家人關愛下漸漸消融。

陳一誠坦言，明眼人變全盲比出生就視障的人來說面臨更大挑戰，對未來全是恐懼，當他接觸愈來愈多視障朋友後，開啟了自助助人的人生。

不僅學按摩謀得一技之長，陳一誠也學習使用盲人電腦、身障程式設計，並擔任種子教師教其他盲人。因緣際會下擔任廣播主持人，用自己和別人的故事，溫暖更多人。

疫情期間因按摩生計中斷，他萌起學習調製精油的念頭，一路從培訓學員到拿取法國格拉斯香水國際證照，成為調香師。

「沐曦春光就是我記憶中母親的味道」陳一誠說，他母親20多年前已過世，成為調香師之後，雖然母親影像在他腦海愈來愈模糊，他卻想把母親的幸福溫柔氣味留下，「母親懷裡的溫暖記憶，是一種淡淡的花草香。」

「不要懷疑自己、也不要設限。」陳一誠說，因為看不見，讓他更用心體會周遭人事物，接下來他還要挑戰自己未完的人生夢想，環遊世界。

疫情

上一則

香花與毒草（下）

延伸閱讀

追雪不護眼 雪盲症會引發暫時性失明

追雪不護眼 雪盲症會引發暫時性失明
靠1證照 33歲喬州女從時薪15元 變年薪6位數

靠1證照 33歲喬州女從時薪15元 變年薪6位數
前童星腦麻痺、失明困加州火窟 母痛訴缺水親睹愛子喪命

前童星腦麻痺、失明困加州火窟 母痛訴缺水親睹愛子喪命
58歲「優客李林」李驥 視網膜剝離險失明

58歲「優客李林」李驥 視網膜剝離險失明

熱門新聞

小說家瓊瑤揮手向世間告別，轉身瀟灑離開。（本報系資料照片）

瓊瑤燈影下的我

2025-01-18 01:02
圖/黛安

香花與毒草（上）

2025-01-25 01:02
Peter兒時與母親盛七小姐合影。（圖/顧爾石提供）

盛七小姐的獨子

2025-01-20 08:00
劫後重生的紫藤樹在春天時怒放美麗的小紫花。（圖∕深秋紅葉提供）

劫後重生的美麗

2025-01-21 01:01

另一位母親

2025-01-20 01:00

受騙記

2025-01-23 01:00

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
川普反悔了？鬆口1個前提重返世界衛生組織

川普反悔了？鬆口1個前提重返世界衛生組織