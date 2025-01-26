陳一誠車禍失明 苦學調香拿證照

全盲的陳一誠是領有國際證照的調香師。(記者林麗玉／攝影)

「上天開了一個大玩笑，也幫我開了好幾扇窗…」全盲的陳一誠因車禍雙眼失明，他沒被打敗，從按摩師、廣播主持人到創辦「光之舞藝團」，現在還領有法國國際調香師證照。

19歲車禍前，陳一誠原本樂觀、熱愛畫畫、旅遊、寫作，雙眼看不到後消沉1年多，甚至曾有輕生念頭，當時他感覺自己一無是處，甚至埋怨過世爺爺「怎麼沒保佑我？」起初連吃飯都要人幫，覺得「不如死了算了」，滿滿負面情緒卻在家人關愛下漸漸消融。

陳一誠坦言，明眼人變全盲比出生就視障的人來說面臨更大挑戰，對未來全是恐懼，當他接觸愈來愈多視障朋友後，開啟了自助助人的人生。

不僅學按摩謀得一技之長，陳一誠也學習使用盲人電腦、身障程式設計，並擔任種子教師教其他盲人。因緣際會下擔任廣播主持人，用自己和別人的故事，溫暖更多人。

疫情 期間因按摩生計中斷，他萌起學習調製精油的念頭，一路從培訓學員到拿取法國格拉斯香水國際證照，成為調香師。

「沐曦春光就是我記憶中母親的味道」陳一誠說，他母親20多年前已過世，成為調香師之後，雖然母親影像在他腦海愈來愈模糊，他卻想把母親的幸福溫柔氣味留下，「母親懷裡的溫暖記憶，是一種淡淡的花草香。」

「不要懷疑自己、也不要設限。」陳一誠說，因為看不見，讓他更用心體會周遭人事物，接下來他還要挑戰自己未完的人生夢想，環遊世界。