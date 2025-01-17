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大武山下騎單車 嶺客山林低碳遊

記者劉星君／屏東即時報導
45歲朱英彰5年前創業打造嶺客生活運動頻道，成為專業領騎者，並培訓領騎導覽人才，推動綠色旅遊。(圖／朱英彰提供)
45歲朱英彰5年前創業打造嶺客生活運動頻道，成為專業領騎者，並培訓領騎導覽人才，推動綠色旅遊。(圖／朱英彰提供)

「大武山下來趟單車低碳旅行，看見山林美好」，深耕自行車產業近20年的朱英彰，5年前打造嶺客生活運動頻道，成為專業領騎者，並在社區大學授課、培訓領騎導覽人才，也致力打造安全自行車騎乘環境，推動綠色旅遊，去年獲屏東縣政府頒發「極屏獎」，是獲獎團隊中唯一服務類品牌。

朱英彰來自彰化，「南漂」屏東落地生根，因推動單車低碳旅遊，擔任「領騎」，跑遍全台各地，發現各地單車旅行秘境。

他曾當過測量工程師，但覺得每天工作內容相同。因喜歡跟人接觸，決定要找與運動相關的工作，第一份工作在捷安特，打造女性單車品牌，做出客群分眾化。之後在大田精密工業公司服務10年，深耕單車產業。5年前創業，取得台灣樂活自行車協會專業自行車領騎證。

他說，擔任領騎，除控制速度外，還要整合規畫，領騎過程發現各地珍珠景點，進而設計成自行車遊程體驗，帶大家了解當地風土民情、人文、水文、物產。

朱英彰也創辦「嶺客運動（ZINKER）」，期許成為帶領戶外體驗生活的鏈接器。落腳屏東內埔後，他帶大家一起騎單車，結合內埔鄉單車企業館組成「內埔永續觀光自行車踏查隊」，也在社區大學推領騎培訓課程，2020年至今培養逾1000名自行車領騎導覽人員，更打造眼、耳、鼻、口、心的五感旅行新體驗。

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