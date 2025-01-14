林子顏 體育教師狂愛路跑 跑出同好朝聖路線

宜蘭市新生國小教師林子顏跑步成痴，迄今累計逾220馬。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭新生國小44歲體育老師林子顏任教21年，現跑步成痴，單月累計跑量上千公里，10年來已逾4萬公里，曾用雙腳足跡刻畫出「宜蘭版小台灣」，成路跑界「朝聖」之路。他不是在運動，就是在前往運動的路上，不僅鼓勵學生跑起來，更感染身邊親友重拾運動習慣。

「30幾歲就覺得新陳代謝真的不行了」，林子顏35歲那年為了逼自己運動，直接報名2015宜蘭國道馬拉松 全馬，最終以5小時28分完成人生初馬，過程中真的很痛苦，只是完賽伸展拉筋時，他居然在找下一場。

此後林子顏瘋狂到幾乎每周都在跑，足跡遍及台灣各大賽事，曾完賽新北烏來馬，立刻開車下嘉義參加隔天阿里山雲端 馬拉松。2017年第4屆環花東超馬賽333公里拿下男子組總冠軍，2018年完成「百馬」成就，同年跑出全馬里數的「宜蘭版小台灣」，後來補上北橫、中橫、南橫及南北縱走，成路跑界朝聖路線，開始放眼海外跑旅。

如今為挑戰今年19天、1046公里的台灣環島跑者圓夢計畫，林子顏去年暑假就備戰，每次動輒40公里，有時一天跑2趟，每天從頭城住家跑步到宜蘭市新生國小上班，下班再跑回家。

林子顏曾秀出台灣地圖喊出只要「跑到哪、就去哪玩」，激勵學生下課動起來，最後去苗栗大湖玩草莓馬拉松；自稱「衝浪小子」的他某次校外教學帶學生衝浪，也率班於畢業前夕爬草嶺古道再回農場深夜談心。

他說，學生每天帶來快樂，他則帶學生體驗各種美好事物，「我滿享受當老師，因為可以跟孩子玩在一起，我要跟他們當一輩子的好朋友。」