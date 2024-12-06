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老雪花齋二代呂松吉 深藏不露武林高手

記者游振昇／台中即時報導
呂松吉是南少林俗派第8代掌門人，一套虎鷹拳形意俱全。(記者游振昇／攝影)
呂松吉是南少林俗派第8代掌門人，一套虎鷹拳形意俱全。(記者游振昇／攝影)

百年餅店老雪花齋第二代呂松吉高齡83歲，自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜入南少林俗派成為第8代掌門人，練就鷹虎拳和水月刀法等傳統武術，是活生生深藏不露的「武林高人」。

台中豐原百年餅舖雪花齋遠近馳名，創辦人呂冰因兒子成家立業，原店由長子、次子接手，自己帶著三子、五子呂松吉與六子，另成立「老雪花齋」，後來呂松吉接掌，現傳到第三代。雪花齋的雪花餅就是綠豆椪，在日治時代曾獲台灣區糕餅展銅牌賞，現仍是主打商品。

呂松吉烘烤的雪花月餅曾在台灣區糕餅展覽會奪冠，坊間多半知道他糕餅手藝出眾，卻少有人知道他也是武術高手。

呂松吉曾獲台灣外傳統武術大會邀請演出，2015年也曾獲邀到台北體育館的兩岸武術交流露一手水月刀法。他說，一開始練武是為了改善體弱多病，自己也未料到一頭栽進武術文化。

呂松吉說，福建泉州「鎮國東禪少林寺」世稱南宗少林，建於唐朝，是南傳佛教屬「臨濟宗」具指標性的禪宗道場，因具反清意圖，清乾隆年間被朝廷剿滅焚毀，僧派已絕，功夫留俗派傳世，後來在台灣低調傳承，他是台灣忠義總館第3任館長，也是南宗少林俗派第8代掌門人，道場在台中石岡，不對外公開。

呂松吉19歲習得少林虎鷹拳，這套拳重在健體強身，也可禦敵防身，因拳法深奧，台灣真正練到精緻者不到10人。他強調這套拳重在呼吸吐納，不疾不徐；講解時，他不自主比劃二招，也慶幸「傳統武術沒失傳」。

他說，傳統和現代武術不同，現代武術重表演，少林傳統武術重在禪宗修養，有內涵。呂松吉拿起館內一根300多年的戒武棍，指此棍是南少林派才有，經浸泡棕油特殊處理，讓棍堅韌足以擋刀，石岡道場內還有一套獨自研發的銅人柱棍樁，供弟子練武。

道場有南派「流水殘月」獨門的水月刀法，呂松吉說，南宗少林寺內授藝只有拳、棍、刀，並非外傳的十八般武藝，而出家人不逞凶鬥狠，拳是健身運動功法，棍原是挑水擔柴的棍，刀是砍柴用，後來演化成虎鷹拳的拳、單頭虎尾槌的棍，南派水月刀的刀。

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