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行動不便靠跪爬務農 花蓮小腦萎縮症「不倒農夫」病逝

記者／王燕華
罹患小腦萎縮症的楊文港用跪爬方式種植蔬果，被稱為「不倒農夫」。（本報資料照片）
罹患小腦萎縮症的楊文港用跪爬方式種植蔬果，被稱為「不倒農夫」。（本報資料照片）

台灣花蓮「不倒農夫」楊文港國小就診斷出罹患小腦萎縮症，雖然走路緩慢、搖搖晃晃，仍自力更生跪爬種植蔬果、花卉，養活自己；他不願被命運擊倒，2年前老天爺卻開了一個大玩笑，檢查出罹患肺癌，近日不幸病逝，享壽70歲，消息傳出，不少網友湧入臉書哀悼。

楊文港年輕時繼承家業務農，從種植百合等花卉，到有機蔬菜、水果，因為行動不方便，必須跪爬下田，後來也兼營民宿，自食其力，他的熱情和毅力感動許多人，民眾總是親切的叫他「阿港伯」，2016年時任行政院長張善政，還專程到他的果園造訪，請益農事。

楊文港因罹患小腦萎縮症走路會抖，看起來總是一副「搖搖欲墜」模樣，但臉上始終帶著微笑，且因為生命鬥士的形象，也被稱為「不倒農夫」，儘管日子不算寬裕，他每月固定捐款給社福單位，因為總覺得社會給他的幫助太多，有能力就要回饋。

2年多前，他檢查出罹患肺癌，上月因為免疫力低下，身體愈來愈虛弱，陸續住進加護病房、安寧病房，最後送回家，13日清晨6時許在吉安鄉慶豐村自宅病逝。

楊文港病逝消息傳出，惹哭許多網友，臉書粉絲頁湧入上百個留言哀悼，祝他無病無痛一路好走。

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