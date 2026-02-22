我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

蘋果下個殺手級產品 彭博預言是搭載視覺智慧穿戴裝置

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI 穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的 AirPods。（美聯社）
AI 穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的 AirPods。（美聯社）

蘋果（Apple）執行長庫克正全力推動AI穿戴裝置，包括AI吊墜和配備相機的 AirPods，而從他不斷提到「視覺智慧」（Visual Intelligence）來看，搭載視覺智慧的穿戴裝置，將是蘋果下一個重大產品。

近來有傳聞指出，蘋果正在研發一種可搭配 Apple Intelligence運作的別針或吊墜裝置。這類裝置和先前預測的相機版AirPods，共同構成了一個庫克渴望引進的「第三類產品」。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在每周日刊出的電子報回顧庫克近日對AI穿戴裝置以及和「視覺智慧」相關的種種暗示。

「視覺智慧」是 Apple intelligence 的核心元素，專門處理基於照片或圖像內容的詢問。儘管目前視覺智慧將這類問題交由 OpenAI 的 ChatGPT 處理，但蘋果仍致力於開發自家的視覺模型。

葛曼提到，在上季法說會上，庫克特別提到視覺智慧，並宣稱這是Apple Intelligence很熱門的功能。

在一次對全體員工會議上，庫克也堅稱，憑藉著高達25億台裝置的龐大安裝基數，Apple在AI領域擁有「巨大優勢」，談到 Apple inteligence 時，他又提到視覺智慧。

目前蘋果的視覺智慧只是包裝了OpenAI和Google的AI服務，但葛曼認為庫克多次點名視覺智慧頗耐人尋味。若非庫克深信蘋果未來在此領域大有可為，他不會如此大張旗鼓宣傳。

這也暗示蘋果最終會以自研模型取代這些外部AI系統。一旦達成此目標，蘋果會順勢推出自家的全新硬體，AI穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的 AirPods。

AirPods配備相機的版本預計將於2026年底面世，並在這一對個人音訊配件上加裝鏡頭。這些相機將賦予AI觀察世界的視野，類似Apple Glass等智慧眼鏡的功能，但省去了鏡框。相機的解析度較低，或採紅外線規格，目的並非用於拍照，而是為了讓Apple intelligence能夠觀察周遭環境。

最近盛傳的品項是AI別針，而在傳聞演變過程中，也被指可能是一種同樣能別在衣物上的吊墜。這款裝置同樣會配備相機，用來提供資訊給Apple Intelligence 。

至於實用性，葛曼推測基本的應用可能僅是單純辨識盤中食物的成分。較進階的概念則是導航，因為透過觀察周遭環境，裝置能根據地標給出更直覺的指引。例如，導航會說「在前方指示牌處左轉」，而非告知你在50英尺後轉彎。

世報陪您半世紀

AI Apple 庫克

上一則

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

下一則

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

延伸閱讀

台網紅家遭竊 警啟動仇恨罪案調查

台網紅家遭竊 警啟動仇恨罪案調查
台網紅洛杉磯家遭竊 佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

台網紅洛杉磯家遭竊 佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查
FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係
「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行