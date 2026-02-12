新款AirTag開箱／尋找距離更遠、音效更大聲 不只防丟更是旅行神隊友

新一代AirTag外型幾乎沒有改變，可延用前代配件。(記者黃筱晴／攝影)

相隔5年，新一代AirTag驚喜地成為2026年App le第一個推出的硬體新品。雖然維持了經典的硬幣大小圓盤設計，但這款外觀看似沒變的小配件，內在其實已悄悄進化，精準解決了旅行愛好者與「健忘一族」的核心痛點。

新一代AirTag最顯著的升級在於搭載了Apple 第2代超寬頻晶片，這與iPhone 17系列及Apple Watch Ultra 3所使用的晶片相同，大幅提升「精確尋找」的感應距離，官方數據表示比前一代增加了約50%，實際使用與前一代相比，的確也在比較遠的地方就會開始出現方向箭頭指引，讓找尋過程更加流暢。

此外，針對舊款AirTag被壓在沙發縫隙或背包深處時聲音太小不容易「聽聲辨位」的問題，新一代AirTag的揚聲器音量也提升了50%。搭配更高頻的提示音效，即使被壓在物件下方，清脆的鳴叫聲也更容易穿透障礙物。

另一個重要的升級，則是「精確尋找」功能延伸至Apple Watch上，只要配戴的是Apple Watch Series 9、Ultra 2或更新錶款，找物時可直接在手錶螢幕上看到指引箭頭與距離。這在雙手提滿行李或是雨天撐傘時特別實用，不再需要手忙腳亂地掏出iPhone就能找東西。

AirTag最大的優勢，莫過於由全球數億台iPhone組成的「尋找」網絡。當物品超出個人裝置藍牙範圍時，只要附近有其他iPhone用戶，就能加密回傳GPS位置，為尋物提供一份助力的同時也能確保隱私安全。

這項強大功能也讓「行李箱放AirTag」成為許多用戶最常使用的場景。透過內建的「分享物品位置」功能，允許用戶生成一個安全連結，將AirTag位置暫時分享給第三方，方便他人協助尋找遺失物品。

目前Apple已與全球超過50家航空公司合作，在台灣，中華航空已於2025年4月率先支援此功能。若行李不幸延誤，旅客可直接將AirTag的定位連結提供給航空公司，大幅縮短溝通成本，加快行李的找回速度。根據航空業資訊供應商SITA的數據，這項功能讓行李「真正遺失」的機率大幅降低了90%。

筆者從第一代AirTag推出以來，就習慣在工作包與行李箱中各放一顆AirTag。對於經常在大型場域奔波、出入複雜環境的媒體工作者來說，只要物件距離過遠，手機就會主動跳出警示，若一時找不到放在哪，也可以立刻打開App確認位置，這份「數位保險」確實讓人安心不少。

除了工作，我也非常推薦在經常忘東忘西的小孩包包裡放一顆，無論在公園玩耍或搭乘大眾運輸，萬一遺失也更容易尋回。此外，身邊也有不少朋友習慣在愛車裡丟一顆，解決在大型停車場找不到車位的困擾。