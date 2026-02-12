我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

城市積雪成「污染海綿」 驗出鉛與糞便細菌

AI疑慮又掀拋售潮 那指重挫2% 金銀也崩

新款AirTag開箱／尋找距離更遠、音效更大聲 不只防丟更是旅行神隊友

記者黃筱晴／即時報導
新一代AirTag外型幾乎沒有改變，可延用前代配件。(記者黃筱晴／攝影)
新一代AirTag外型幾乎沒有改變，可延用前代配件。(記者黃筱晴／攝影)

相隔5年，新一代AirTag驚喜地成為2026年Apple第一個推出的硬體新品。雖然維持了經典的硬幣大小圓盤設計，但這款外觀看似沒變的小配件，內在其實已悄悄進化，精準解決了旅行愛好者與「健忘一族」的核心痛點。

新一代AirTag最顯著的升級在於搭載了Apple第2代超寬頻晶片，這與iPhone 17系列及Apple Watch Ultra 3所使用的晶片相同，大幅提升「精確尋找」的感應距離，官方數據表示比前一代增加了約50%，實際使用與前一代相比，的確也在比較遠的地方就會開始出現方向箭頭指引，讓找尋過程更加流暢。

此外，針對舊款AirTag被壓在沙發縫隙或背包深處時聲音太小不容易「聽聲辨位」的問題，新一代AirTag的揚聲器音量也提升了50%。搭配更高頻的提示音效，即使被壓在物件下方，清脆的鳴叫聲也更容易穿透障礙物。

另一個重要的升級，則是「精確尋找」功能延伸至Apple Watch上，只要配戴的是Apple Watch Series 9、Ultra 2或更新錶款，找物時可直接在手錶螢幕上看到指引箭頭與距離。這在雙手提滿行李或是雨天撐傘時特別實用，不再需要手忙腳亂地掏出iPhone就能找東西。

AirTag最大的優勢，莫過於由全球數億台iPhone組成的「尋找」網絡。當物品超出個人裝置藍牙範圍時，只要附近有其他iPhone用戶，就能加密回傳GPS位置，為尋物提供一份助力的同時也能確保隱私安全。

這項強大功能也讓「行李箱放AirTag」成為許多用戶最常使用的場景。透過內建的「分享物品位置」功能，允許用戶生成一個安全連結，將AirTag位置暫時分享給第三方，方便他人協助尋找遺失物品。

目前Apple已與全球超過50家航空公司合作，在台灣，中華航空已於2025年4月率先支援此功能。若行李不幸延誤，旅客可直接將AirTag的定位連結提供給航空公司，大幅縮短溝通成本，加快行李的找回速度。根據航空業資訊供應商SITA的數據，這項功能讓行李「真正遺失」的機率大幅降低了90%。

筆者從第一代AirTag推出以來，就習慣在工作包與行李箱中各放一顆AirTag。對於經常在大型場域奔波、出入複雜環境的媒體工作者來說，只要物件距離過遠，手機就會主動跳出警示，若一時找不到放在哪，也可以立刻打開App確認位置，這份「數位保險」確實讓人安心不少。

除了工作，我也非常推薦在經常忘東忘西的小孩包包裡放一顆，無論在公園玩耍或搭乘大眾運輸，萬一遺失也更容易尋回。此外，身邊也有不少朋友習慣在愛車裡丟一顆，解決在大型停車場找不到車位的困擾。

總結來說，AirTag的尋物、定位功能已經有口皆碑，新一代「更遠、更響、更精準」的全面升級，配合維持不變的定價，對於新用戶或想增購的使用者來說，絕對是值得入手的首選。推薦透過官網訂購，還能享受免費的個人化鐫刻服務，刻上姓名縮寫或喜愛圖騰，打造專屬的辨識標記。

可依照內建分類或自行命名AirTag。(記者黃筱晴／攝影)
可依照內建分類或自行命名AirTag。(記者黃筱晴／攝影)
新一代AirTag。(記者黃筱晴／攝影)
新一代AirTag。(記者黃筱晴／攝影)
透過「尋找」App。(記者黃筱晴／攝影)
透過「尋找」App。(記者黃筱晴／攝影)
「分享物品位置」功能，可安全地分享定位資訊給第三方，來幫助使用者找回遺失物品。(...
「分享物品位置」功能，可安全地分享定位資訊給第三方，來幫助使用者找回遺失物品。(記者黃筱晴／攝影)
隨著距離、方向變化，會提供不同的觸覺、視覺與音訊回饋。(記者黃筱晴／攝影)
隨著距離、方向變化，會提供不同的觸覺、視覺與音訊回饋。(記者黃筱晴／攝影)
「精確尋找」引導使用者從比前一代長50%的距離提供指引。(記者黃筱晴／攝影)
「精確尋找」引導使用者從比前一代長50%的距離提供指引。(記者黃筱晴／攝影)

App Apple iPhone

上一則

早餐吃麥當勞、聚餐吃煎餃 富豪節儉生活顛覆大眾想像

延伸閱讀

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係
三星將發布Galaxy新AI旗艦機 預告內建免貼膜防窺功能

三星將發布Galaxy新AI旗艦機 預告內建免貼膜防窺功能
蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線

蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線
記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
三星座二月感情關係走向更明朗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maksim Goncharenok）

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

2026-02-07 23:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25

超人氣

更多 >
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控