Nvidia黃仁勳：AI取代軟體「不合邏輯」仍須依賴現有工具

Nvidia執行長黃仁勳認為，各界擔心AI會讓軟體公司失去重要性是誤解，AI仍將依賴現有軟體，而非從頭重建基本工具。（路透）

市場憂心人工智慧（AI ）將替代軟體，引發全球軟體股遭血洗，市值蒸發1兆美元，但Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 日前於舊金山舉辦的AI會議上，駁斥這種觀點是「世上最不合邏輯的事」。

黃仁勳認為，各界擔心AI會讓軟體公司失去重要性是誤解，AI仍將依賴現有軟體，而非從頭重建基本工具，「有人認為軟體產業工具正在衰退，將被AI取代…這是世界上最不合邏輯的事，時間會證明一切。」

全球金融市場本周見證了一個關鍵轉折，開始大規模拋售軟體股，不再只是擔憂估值過高，而是正面質疑：AI是否正在動搖企業軟體長達十多年的商業根基。

導火線來自Anthropic發布的新工具Claude Cowork，表面看來，這只是一項將AI應用於合約審閱、資料分析與銷售支援的產品更新，並未被視為立即顛覆市場的殺手級創新。但在過去一年，Anthropic的程式開發工具已實際改變軟體工程流程，使市場對這次僅數段文字的發布異常敏感。

KeyBanc分析師艾德指出：「今天是法律科技，明天就可能是銷售、行銷或財務。」投資人擔心的並非單一產品，而是企業軟體長期建立的功能分工與護城河，可能在AI快速擴散下，逐一遭侵蝕，這種恐懼促使資金迅速撤離。

賣壓最先集中在軟體即服務與資訊服務公司。對法律業務有曝險的Thomson Reuters與RELX率先下跌，接著擴散至整體IT與專業服務產業。線上法律服務商LegalZoom與CS Disco大幅走低，IT服務公司Capgemini與Infosys同樣重挫。EPAM Systems、Accenture與Gartner等大型軟體與顧問公司也未能倖免，部分公司在急跌後僅出現有限反彈。

這波拋售並未止於上市公司。市場也將矛頭指向支撐軟體產業成長的華爾街 金主。涉足私募放款與另類資產管理的公司同步下挫。

但也有分析師指出，軟體業不是輸家而是贏家，他們將是AI編寫程式碼的最大受益者和使用者。但軟體公司短期內面臨的真正風險是，雖可藉助AI編寫無限多的軟體，但其他軟體公司也都能如法炮製，可能徹底顛覆過去十年高度封閉的SaaS生態系。軟體業者若開始拓展鄰近領域，將是運用這項新AI編碼能力的最佳方式，能證明本身存在的合理性又能創造漲價的機會。換言之，過去十年SaaS的發展模式是把餅做大，未來十年將是爭奪這塊餅的戰爭。