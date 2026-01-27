Meta將測試臉書、IG等平台訂閱方案 加強AI功能

我的頻道

中央社紐約27日綜合外電報導
臉書（Facebook）母公司Meta預計在接下來幾個月內，讓旗下包括臉書、Instagram等社群媒體平台及傳訊軟體WhatsApp測試新規劃的訂閱模式，加入更強的人工智慧（AI）功能。路透
臉書（Facebook）母公司Meta預計在接下來幾個月內，讓旗下包括臉書、Instagram等社群媒體平台及傳訊軟體WhatsApp測試新規劃的訂閱模式，加入更強的人工智慧（AI）功能。

美國科技新聞網站TechCrunch今天率先報導這項消息，並獲得Meta的1名發言人證實。根據報導，Meta的付費方案將提供使用者更多功能和擴充的AI能力，來「釋放更多生產力與創造力」。

Meta去年12月以據報20億美元買下創立於中國的AI開發商Manus，因而取得的通用型AI代理（AI agent）套件，也將調整納入訂閱方案。

美國財經媒體CNBC報導，Meta可能正尋求藉由新的訂閱方案，讓其去年在AI人才與收購方面的龐大支出能有所回收。

Meta一直在開發的Llama大型語言模型（LLM）版本都是開放原始碼，不像熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI、Google（谷歌）和Anthropic等在AI領域具領導地位的對手採用收費模式。

Meta的付費方案可能還包括能使用其以AI驅動的短影音軟體Vibes的所有功能。Vibes讓使用者可創作或混合AI生成影片，自2025年推出以來一直提供免費使用；未來Meta可能開放訂戶免費使用基本版Vibes，並可付費使用更多功能。

