蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

蘋果據傳正在研發一款AI別針。 (路透)

蘋果公司（Apple）傳出正在開發一款尺寸和AirTag差不多的AI 別針，這款穿戴裝置配備多個攝影鏡頭、喇叭、麥克風，以無線充電，最早可能在2027年推出。

知情人士告訴美國科技新聞媒體The Information，蘋果AI別針的開發仍在很早期階段，不排除會喊卡取消，如果順利開發出來，計劃上市初期製造約2,000萬個。

消息來源說，蘋果AI別針外型設計為扁薄圓碟形狀，外殼材質為鋁和玻璃，正面有兩個鏡頭，標準與廣角攝影鏡頭各一個，內建三個麥克風，喇叭由邊緣的實體按鍵控制，充電方式類似Apple Watch。目前不清楚是否需要與蘋果旗下其他產品搭配使用。

據了解，AI別針只是蘋果目前一系列AI產品開發中的一項，其他產品還包括配備強化感測器的AirPods耳機、安全攝影機、智慧眼鏡 以及擴增實境（AR）眼鏡等。蘋果同時也在研發一款注重AI功能的家用產品，具備小型顯示器、喇叭以及可旋轉的機器人底座；根據兩位人士的說法，這個家用產品最快可能於今年春季就會推出。

AI裝置的競賽現在相當熱鬧。臉書母公司Meta已在銷售可以使用AI助理的智慧眼鏡；Google與三星合作推智慧眼鏡；OpenAI 也要推出自己的AI裝置。OpenAI據傳的耳機的硬體裝置，高階主管透露最快可能在今年年底前推出。

蘋果AI別針的成敗關鍵在能否有個能吸引使用者、具備AI功能的升級版語音助理Siri。當 OpenAI、Meta、Google、亞馬遜（Amazon）等競爭對手，紛紛推出由大型語言模型驅動的新一代語音助理時，蘋果卻因品質問題，去年延後Siri的AI升級。