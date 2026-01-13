駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

我的頻道

編譯林聰毅／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧AI）「末日敘事」的（doomer narrative）說法，並表示散佈這種論調將對產業造成嚴重傷害。

黃仁勳接受No Priors採訪時說， AI「末日敘事」的說法毫無益處；更重要的是，散播這種論調的並非一般民眾，而是能左右政府決策的意見領袖及企業執行長。

他說：「坦白說，這極具殺傷力。我認為最近一些備受尊敬的人散佈末日論、世界末日論、科幻論，造成了很大的傷害。我知道我們大多數人從小就喜歡科幻小說，但這對人們、產業、社會及政府都沒有幫助。」

科技新聞網站Wccftech報導，雖然黃仁勳並未指名道姓，但他確實表示，那些推動AI監管的公司完全搞錯了方向。由此看來，他可能暗指Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），後者曾公開支持AI監管，並聲稱這項科技會搶走「半數的白領工作」。黃仁勳希望AI能成為提高工作效率的工具，他認為AI可以解決勞動力持續短缺問題，機器人可以充當「AI移民」。

黃仁勳並表示，人工智慧大神」（god AI）要成為現實，還需要很久的時間，「或許有朝一日我們會擁有AI大神，而那一天的AI規模可能是聖經或銀河系等級」。他還說：「我不認為研究人員已有能力創造出AI大神，能夠極其出色地理解人類語言、基因組語言、分子語言、蛋白質語言、氨基酸語言，以及物理學語言，這種AI大神根本不存在。」

他說，在預言中的AI大神出現之前，應該儘可能利用AI來推動人類進步。

AI 黃仁勳 人工智慧

