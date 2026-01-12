Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
衛報發現，Google的AI摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊。（美聯社）
衛報發現，Google的AI摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊。（美聯社）

英國衛報調查發現，Google人工智慧AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除部分相關AI摘要。

衛報發現，在Google搜尋輸入「肝臟血液檢查結果正常範圍」時，Google AI摘要只提供大量數字，鮮少背景資訊，也未考量患者的國籍、性別、族裔或年齡。

該案例被專家形容為「危險」且「令人擔憂的」，因為Google AI摘要顯示的「正常」，可能與實際上被認定為正常的情況截然不同。衛報表示，這些摘要恐使病情嚴重的患者誤以為檢測結果正常而懶得回診。

調查刊出後，Google已移除「肝臟血液檢查結果正常範圍」與「肝功能檢查結果的正常範圍」兩項搜尋關鍵字的AI摘要，並表示，正在檢視衛報提供的新案例。

不過，衛報也發現，若將原本用詞稍作調整、重新輸入搜尋後，仍會觸發Google顯示AI摘要，例如改為「肝功能檢測參考範圍」。

英國肝臟信託基金會（British Liver Trust）通訊與政策總監赫布迪琪（Vanessa Hebditch）表示，「最令人擔心的是，Google僅針對個別搜尋結果進行調整，儘管能夠移除特定搜尋的AI摘要，卻未處理健康方面的AI摘要所隱含的更大問題」。

